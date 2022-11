Con miedo, ni coraje da agilizar placas

Según datos proporcionados por Comunicación, del gobierno estatal, se tuvieron varios problemas internos, pero afortunadamente, con la intervención del responsable del Ejecutivo en la Entidad, se logró resolver.

En el dicho módulo ubicado al norte de la ciudad por el bulevar Solidaridad y calle Periférico Norte, usuarios que acudieron para renovar este documento, afirmaron tardar de entre 15 a 25 minutos.

Recordemos que fue el pasado 24 de noviembre que Alfonso Durazo, informó haber hablado con la dirección de dicho modulo en la capital sonorense, para que solucionaran a la brevedad posible dicho problema.

"Les dije que así no, les dimos oportunidad, adelante así no, yo no puedo asumir cualesquiera que sean las razones, el costo político de colas y colas en ningún lado por eso le metimos mano al Registro Civil, había colas de dos tres cuadras esto en el verano afuera", expresó.

En dicha rueda de prensa, recordó que, si estas situaciones siguen así, cambiarán de proveedor, pero si lo resuelven, continuarán con el mismo, siempre con la garantía de ofrecer las condiciones más dignas para la ciudadanía.

Desde el área de comunicación de la autoridad estatal, se constató que el proveedor que había presentado estos inconvenientes, logró ajustar algunos detalles, con lo cual, se logró otorgar el servicio de manera eficaz durante el inicio de esta semana.