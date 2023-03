Como mujer se puede salir adelante: Daniela

La joven destaca que pedir ayuda fue liberador y que en Narconon la trataron como ser humano, no como adicta.

Destaca que el programa le devolvió el control sobre su vida y que las vitaminas naturales que tomaron como parte del tratamiento ayudaron a reducir los síntomas de abstinencia sin necesidad de medicamentos que pudieran convertirse en otra adicción.

Daniela anima a otras mujeres que luchan contra la adicción a buscar la solución y a confiar en Narconon.

"Muchas veces temí por mi vida, en especial con la recaída, porque cada vez es peor, llegué a temer incluso por la vida de mi hija porque dije, un día me va a dar una sobredosis y la droga me va a agarrar, eso me llevaría a robar para poder comprarla y el resultado va hacer que me maten o me encarcelen", comentó.

En su etapa como adicta, Daniela se dio cuenta que las drogas te van despojando de todo, "Te das cuenta de que las drogas te van quitando muchas cosas, te quita lo más importante como tu salud o tu familia y dejas de tener interés en ello, no es que se te olvide, las mismas drogas te hacen insensible".

"Yo te puedo decir que muchas veces drogada quería llorar y no lo logré, había ocasiones en que yo decía, si estuviera bien, estaría llorando, ¿Por qué no siento nada?, buscaba esos sentimientos de angustia y no me llegaban, realmente no sientes nada".

Los comentarios que ella recibió en la calle fueron que las drogas era como una agua bendita, que nunca le iban hacer daño, pero fue al contrario todo se volvió un infierno.

"Eso de que me voy a drogar para disfrutar más la fiesta es mentira, sí te puedo decir como joven lo que queremos es divertirnos. Pero si quieres divertirte hazlo consciente.

Por último mandó un mensaje a todos y todas de que se den una oportunidad, "Yo en el futuro me veo ejerciendo la carrera de fisioterapia, antes de venir le dije a mi hija que debo estar bien porque le quiero comprar una casa, hace poco me habló y me dijo: "¿Cómo vas, ya estás mejor?, para que me compres mi casa´, una niña de cuatro años confía en que su madre le va a comparar una casa y un carro, no tiene dudas de que lo va a lograr, no le preocupa cómo lo va hacer porque tiene ese amor y confianza.