Nogales, Guaymas y Hermosillo son las ciudades con mayor problema de abasto de agua

El investigador Nicolás Pineda Pablos, destaca que el problema puede repetirse en otros municipios con diferentes variantes

Por: Leova Peralta

La falta de agua en Sonora ha llevado a que la ganadería sea una actividad costosa debido a que se ha secado el pasto, a la fecha Nogales, Guaymas y Hermosillo son las ciudades con mayores problemas por el desabasto del líquido, de acuerdo al análisis del investigador y especialista en temas del agua del Colegio de Sonora (Colson), Nicolás Pineda Pablos.

Dijo que en el caso de los pueblos el desabasto del agua se ha presentado debido a que algunos pozos se han secado, además el investigador destacó que la sequía ha llevado a que se tenga problemas con la ganadería porque no hay pastos debido a que los suelos se secaron por la falta de lluvia, lo que ha convertido a esta actividad en algo caro de mantener.

"Son tantos efectos de la sequía, pero también es efecto de una mala gestión o administración, sobre todo en la cuestión de las ciudades, donde por hacer un manejo político del agua a veces está mal administrada y no se invierte en lo que se debería o no hay el manejo profesional técnico que debería de haber", señaló Pineda Pablos.

El especialista en temas del agua, destacó que algunas ciudades que tienen más problemas son Hermosillo, Nogales y Guaymas. "En Nogales ni presas tienen, son puros pozos, en el caso de Guaymas a pesar de que se construyó una desaladora que no alcanza a resolver el problema".

Respecto al sur del Estado, comentó que hay dificultad de agua en el municipio de Álamos y que en el caso de Cajeme no tiene tanto problema de desabasto porque tiene la presa Oviachic, y que el problema está en el distrito de riego del Valle del Yaqui, donde se tuvieron que suspender cultivos porque no había suficiente agua para la agricultura, aunque no hay problema de agua para la ciudad.

En el caso de Hermosillo, explicó que el problema de la falta de agua es grande por el tamaño de la ciudad la cual alberga la tercera parte de la población del Estado y ha afectado a las poblaciones rurales que son parte del municipio y que este problema puede repetirse en otros municipios del estado con diferentes variantes.