Clima en Sonora hoy domingo 14 de diciembre: Se espera un ambiente cálido en la mayor parte del estado

El descenso de temperaturas ya se hace notar en Sonora durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde el calor continúa presente en distintas regiones del estado. Para este domingo, y con base en el análisis de la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como de fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que se mantendrán condiciones atmosféricas estables en la mayor parte del territorio sonorense.

El pronóstico indica cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitaciones en algunas regiones, mientras que en otras ciudades se espera que haya un poco de lluvia el día de hoy. Durante la madrugada y la noche se prevé un ambiente frío a muy frío en zonas serranas, mientras que en las regiones costeras el clima será fresco. En contraste, durante la tarde se esperan temperaturas cálidas en el centro, sur y noroeste del estado, donde en algunos municipios los valores podrían rebasar los 30 grados centígrados.

CIUDAD OBREGÓN

Se registró una temperatura mínima de 14 °C, con una máxima que alcanzaría los 31 °C, con una humedad del 67%. Vientos de entre 10 y 19 km/h. Se esperan cielos despejados y sin de probabilidad de lluvia.

NOGALES

Se registró una temperatura mínima de 7 °C y una máxima que alcanzaría los 26 °C, con una humedad del 50%. Para esta tarde se esperan cielos despejados y vientos de 10 km/h y sin probabilidad de lluvia.

HERMOSILLO

Amaneció con una temperatura mínima de 14 °C, para este domingo se espera una máxima que alcanzaría los 31 °C, con una humedad del 39%. Se pronostican cielos despejados, con vientos de 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

NAVOJOA

Se registró una temperatura mínima de 14 °C y una máxima que alcanzaría los 31 °C, con una humedad del 55% y se esperan vientos de 6 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y con el 5% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

En este domingo se registró una temperatura mínima de 6 °C y una máxima que alcanzaría los 21 °C, con una humedad del 36%. Se esperan cielos estables y despejados, con vientos de 18 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS

Hoy amaneció con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima que alcanzaría los 27 °C, con una humedad del 60%. Se esperan vientos de 5 km/h, el cielo parcialmente nublado y con un 5% de probabilidad de lluvia.