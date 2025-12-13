  • 24° C
Sonora

Gobierno de Sonora activa protocolos de ciberseguridad por actividad sospechosa en sus sistemas

Autoridades estatales y federales investigan el incidente, que llevó al reforzamiento de medidas y a una denuncia ante la Fiscalía estatal

Dic. 13, 2025
Ante la detección de actividad sospechosa en sus sistemas informáticos, el Gobierno del Estado de Sonora activó de forma inmediata y preventiva los protocolos de seguridad digital, con el objetivo de proteger la infraestructura tecnológica gubernamental y garantizar la integridad de la información que se maneja en las plataformas oficiales.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora dio a conocer que, durante los procesos de monitoreo permanente, se identificaron solicitudes y conexiones inusuales en diversos portales, sitios y servicios digitales del Gobierno estatal, situación que encendió las alertas de seguridad y derivó en la aplicación de medidas preventivas conforme a los lineamientos establecidos.

PROTOCOLOS DE CIBERSEGURIDAD POR ACTIVIDAD SOSPECHOSA

De acuerdo con el comunicado oficial, una vez detectada la actividad irregular se activaron de manera inmediata los protocolos de respuesta a incidentes, además de establecerse coordinación con instancias estatales y federales especializadas en materia de ciberseguridad, con el propósito de fortalecer la protección de la infraestructura digital gubernamental y evitar posibles afectaciones a los servicios públicos en línea.

Durante las labores de revisión, se detectó la extracción previa de información en un equipo destinado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos, situación que fue atendida conforme al plan de gestión de incidentes. En respuesta, se reforzaron las medidas de seguridad y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, además de dar vista a las autoridades competentes.

La dependencia aseguró que se continúa trabajando de manera permanente para garantizar la integridad de los sistemas y la protección de la información, reiterando el compromiso del Gobierno de Sonora con la seguridad digital y la confianza de la ciudadanía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones directas a los servicios para la población, aunque las autoridades mantienen el monitoreo constante de los sistemas como medida preventiva.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

