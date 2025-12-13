Gobierno de Sonora activa protocolos de ciberseguridad por actividad sospechosa en sus sistemas

Ante la detección de actividad sospechosa en sus sistemas informáticos, el Gobierno del Estado de Sonora activó de forma inmediata y preventiva los protocolos de seguridad digital, con el objetivo de proteger la infraestructura tecnológica gubernamental y garantizar la integridad de la información que se maneja en las plataformas oficiales.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora dio a conocer que, durante los procesos de monitoreo permanente, se identificaron solicitudes y conexiones inusuales en diversos portales, sitios y servicios digitales del Gobierno estatal, situación que encendió las alertas de seguridad y derivó en la aplicación de medidas preventivas conforme a los lineamientos establecidos.

PROTOCOLOS DE CIBERSEGURIDAD POR ACTIVIDAD SOSPECHOSA

De acuerdo con el comunicado oficial, una vez detectada la actividad irregular se activaron de manera inmediata los protocolos de respuesta a incidentes, además de establecerse coordinación con instancias estatales y federales especializadas en materia de ciberseguridad, con el propósito de fortalecer la protección de la infraestructura digital gubernamental y evitar posibles afectaciones a los servicios públicos en línea.

Durante las labores de revisión, se detectó la extracción previa de información en un equipo destinado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos, situación que fue atendida conforme al plan de gestión de incidentes. En respuesta, se reforzaron las medidas de seguridad y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, además de dar vista a las autoridades competentes.

Informamos a la ciudadanía que se activaron de manera preventiva los protocolos de seguridad digital ante actividad sospechosa en servicios del Gobierno del Estado. pic.twitter.com/2dkiCCwKwe — Gobierno Digital Sonora (@GobDigitalSon) December 13, 2025

La dependencia aseguró que se continúa trabajando de manera permanente para garantizar la integridad de los sistemas y la protección de la información, reiterando el compromiso del Gobierno de Sonora con la seguridad digital y la confianza de la ciudadanía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre afectaciones directas a los servicios para la población, aunque las autoridades mantienen el monitoreo constante de los sistemas como medida preventiva.