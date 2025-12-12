Limitarán en Álamos la venta de pirotecnia

Este diciembre, Álamos limitará la venta de pirotecnia, una iniciativa que busca evitar accidentes y combatir el exceso de ruido que se genera, por lo que solamente se expedirán permisos para la venta de cohetes de luces.

Cristian Gastelum, quien es coordinador de Bomberos y Protección Civil en Álamos, explicó que por segundo año consecutivo, se está buscando el que el uso de la pirotecnia no genere una afectación para las familias, ni un riesgo para menores.

"Ya desde el año pasado se limitó la venta de pirotecnia, los permisos los da la SEDENA, pero está enfocado solamente a pirotecnia inofensiva, precisamente para evitar riesgos", precisó.

De acuerdo con Protección Civil, los establecimientos que habitualmente vendían pirotecnia ya fueron notificados sobre la restricción, a fin de que se apeguen a la normativa y evitar sanciones.

No obstante, anunció que se mantendrán los operativos de vigilancia para revisar el tema y evitar que se presente la venta clandestina, a causa de este tipo de restricciones.

Aunque en Álamos no se han registrado incidentes recientes, agregó que en otros municipios del sur de Sonora sí han ocurrido hechos graves relacionados con pirotecnia, lo que ha contribuido a que se limite la comercialización de estos productos.

Adicional a ello, explicó que durante lo que serán las celebraciones decembrinas, se mantendrá la vigilancia junto a instancias de Seguridad Pública y elementos de rescate para lograr un saldo blanco.