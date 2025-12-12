Inicia Operativo Guadalupe Reyes en Huatabampo

El presidente municipal de Huatabampo, Alberto Vázquez Valencia, puso en marcha este viernes el Operativo Guadalupe-Reyes, un despliegue coordinado para brindar seguridad durante esta temporada vacacional.

En su mensaje, el alcalde explicó que el principal fin del operativo es proteger tanto la integridad física y patrimonial de los huatabampenses como la de los visitantes.

Afirmó que dicho programa de seguridad se mantendrá activo desde su inicio hasta el 6 de enero, reforzando la vigilancia en zonas bancarias, comerciales, turísticas y residenciales.

"Este estado de fuerza estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, así como los números de atención telefónica para atender llamadas de auxilio, del sistema 9-1-1 y el 6474260007", añadió.

Vázquez Valencia exhortó a toda la población a colaborar en este operativo, acatando las indicaciones y recomendaciones de las autoridades y corporaciones policíacas de los tres niveles de Gobierno.

"Este programa Guadalupe-Reyes es la columna vertebral de la estrategia para obtener saldo blanco, pero también es importante la colaboración del ciudadano. Cuídense mucho y tomen todas las medidas de prevención", dijo.

Asimismo, durante el evento de apertura, agradeció la participación de Cruz Roja, Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Estatal, directores del Ayuntamiento, Capitanía del Puerto de Yavaros, entre otras instituciones.

"Agradecemos profundamente el esfuerzo y la dedicación de las decenas de elementos que sacrificarán tiempo con sus propias familias para velar por la nuestra", agregó.

PATRULLAS

El presidente municipal entregó tres nuevas patrullas a la Comisaría de Seguridad Pública, lo que permitirá fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Vázquez Valencia agradeció las gestiones y apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en base a su compromiso de mejorar siempre la seguridad, que es un rubro prioritario en el estado y en todos los municipios.

"Con estas nuevas patrullas, dotamos a nuestros elementos de mejores herramientas para cumplir con su deber, garantizando una presencia más efectiva en colonias y zonas rurales", agregó el alcalde.

FRASE

"Queremos que todos los ciudadanos se diviertan y disfruten con su familia estas fechas, pero también queremos que lo hagan con responsabilidad": Alberto Vázquez