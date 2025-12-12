La fe mueve a Navojoa, peregrinan familias al cerrito de la Virgen

Con velas y flores en mano, cientos de familias de Navojoa participaron en el tradicional peregrinar hacia el cerrito de la Virgen de Guadalupe en el ejido las Animas, una actividad realizada año con año para agradecer por los milagros cumplidos.

Desde el Santuario de Guadalupe hasta el cerrito, familias se sumaron a un recorrido de más de 10 kilómetros de distancia, priorizando la fe y la devoción a la virgen, a quien le dieron su agradecimiento.

Mauro Ríos, sacerdote del Santuario de Guadalupe, explicó que se tuvo una muy buena organización, en el que a pesar del cansancio, los creyentes fueron muy contentos y con mucha fe a agradecer.

"Hubo como en cada año muy buena participación, esta es la tercera vez que nos toca y cada vez se suman más, igual a las peregrinaciones hacia el santuario, cada vez hay más devotos", pronunció.

Este año fue la segunda ocasión que el recorrido hacia el cerrito se realiza el 12 de diciembre, anteriormente era frecuente el realizarse durante el día 11, en la víspera del día oficial.

Algunas familias subieron hasta la imagen de la virgen, donde encendieron sus veladores y decoraron con flores el lugar, mientras que otros más, oraron desde la parte inferior del cerrito, de igual manera movidos por la fe.

Posterior a la peregrinación, se realizó una misa en honor a la virgen, en lo que se convirtió en una auténtica fiesta para homenajear a la "Morenita del Tepeyac".

DATO:

Por segundo año consecutivo, el peregrinar hacia el cerrito se realizó el día 12 de diciembre.