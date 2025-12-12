Apoyarán a Centro Ceremonial Indígena Mayo

Autoridades de Gobierno llevaron a cabo una visita de trabajo al Centro Ceremonial Indígena de Etchojoa, con el objetivo de avanzar en las acciones contempladas dentro del Plan de Justicia Yoreme Mayo.

El procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, y el presidente municipal, Luis Arturo Robles Higuera, dialogaron con autoridades tradicionales, quienes les expusieron los orígenes de la etnia y la importancia histórica y cultural del Centro Ceremonial como espacio de identidad, cohesión social y preservación de sus tradiciones.

Asimismo, la reunión permitió establecer diversos acuerdos para dar continuidad al Plan de Justicia, entre ellos el seguimiento puntual a los proyectos agrarios, sociales y de infraestructura, que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades, así como garantizar el reconocimiento y respeto a sus derechos colectivos.

Suárez Carrera reafirmó el compromiso del Gobierno de México de mantener una comunicación directa y respetuosa con las autoridades tradicionales, mientras que Robles Higuera destacó la voluntad del Ayuntamiento para impulsar iniciativas que beneficien de manera integral a la Tribu Mayo.

La visita concluyó con un recorrido por las áreas del Centro Ceremonial, que está ubicado en la cabecera municipal, donde se reiteró la importancia de preservar y fortalecer el patrimonio cultural que distingue a esta comunidad indígena y que forma parte esencial de la riqueza histórica de la región.

BUSCAN UNIDAD EN BAYÁJORIT

El procurador y el alcalde visitaron también a las autoridades tradicionales de Bayájorit, perteneciente a la Comisaría de Buaysiacobe, con la finalidad de fortalecer la comunicación y dar continuidad a las acciones del Plan de Justicia.

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con la tenencia de la tierra, desarrollo social y fortalecimiento cultural, impulsando acuerdos que permitan avanzar en el bienestar de las familias y comunidades indígenas.

Robles Higuera señaló que este trabajo se realiza en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quienes han reiterado su compromiso de impulsar políticas que dignifiquen la vida de los pueblos originarios.

Por su parte, Suárez Carrera dijo que el Gobierno de México mantiene un enfoque de justicia histórica hacia los pueblos mayos, promoviendo soluciones a través del diálogo y el acompañamiento institucional.