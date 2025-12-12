  • 24° C
Sonora

Fonacot busca ampliar número de créditos

Trazará estrategias dentro del plan con vigencia hasta el 2030

Dic. 12, 2025
En Sonora de enero a noviembre de este año, Fonacot ha logrado la colocación de 91 mil créditos en todo el Estado
Para fortalecer el acceso al financiamiento a través del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), entró en vigor el plan de estrategia del programa 2025-2030, para brindar condiciones favorables a las personas trabajadoras formales para incrementar su bienestar y el de sus familias, informó la directora general del instituto, Laura Fernanda Campaña Cerezo.

Dentro de esta estrategia también ese buscará incrementar la afiliación de los centros de trabajo al Instituto para ampliar el universo de personas trabajadoras que ejerzan su derecho al crédito, así como mejorar los procesos sustantivos para asegurar la fortaleza financiera institucional y el crecimiento sostenible del financiamiento a la población trabajadora.

En el caso de Sonora de enero a noviembre de este año, Fonacot ha logrado la colocación de 91 mil créditos en todo el Estado, lo que representa alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, y que son 10 mil créditos más que el año pasado.

Cabe destacar que estos créditos financieros únicamente están disponibles para los trabajadores que laboren en empresas formales, es decir, que cuenten con su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss).

Entre otros planteamientos, está el diseñar opciones de crédito en condiciones preferenciales que incorporen beneficios orientados a atender necesidades prioritarias de las mujeres trabajadoras, con el propósito de reducir la brecha de género e impulsar su autonomía y desarrollo.

Asimismo, se desarrollarán estudios o diagnósticos que permitan generar propuestas de programas de crédito factibles con enfoques y condiciones preferenciales para segmentos específicos de personas trabajadoras formales.

 Por otra parte, se capacitará de manera constante a las personas servidoras públicas del Fonacot, para garantizar una óptima operación de los procesos y fortalecer la calidad en la atención de las personas que recurren al instituto para solicitar un crédito.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

