Gobierno de Sonora arranca Operativo Navideño para apoyar a familias en todo el Estado

Con un mensaje de cercanía y compromiso social, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio al Operativo Navideño 2025, una estrategia que busca llevar apoyo directo a las familias sonorenses que enfrentan mayores dificultades durante la temporada decembrina.

Por cuarto año consecutivo, este programa reúne a todas las dependencias del Gobierno de Sonora con el objetivo de acompañar a la población en estas fechas, reforzando el espíritu de solidaridad y comunidad en los 72 municipios del estado.

UN ESFUERZO ESTATAL PARA LLEGAR A QUIENES MÁS LO NECESITAN

El Operativo Navideño contempla la entrega de más de 250 mil apoyos, con una inversión superior a los 43 millones de pesos. Estos recursos están destinados a fortalecer el bienestar de los hogares más vulnerables, especialmente ante las bajas temperaturas y los gastos propios de las celebraciones de fin de año.

El gobernador Durazo destacó que esta iniciativa va en sintonía con los programas sociales impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al priorizar el apoyo a quienes más lo requieren.

Durante su mensaje, subrayó que este programa refleja los principios de la Cuarta Transformación, al poner en el centro a las personas y promover una política basada en la justicia social y la solidaridad.

APOYOS QUE BUSCAN BRINDAR ABRIGO, ALIMENTO Y ALEGRÍA

Como parte de este operativo, el Gobierno de Sonora entregará una amplia variedad de apoyos diseñados para atender necesidades básicas y llevar un momento de alegría a miles de familias. Entre los insumos que se distribuirán se encuentran chamarras, colchonetas, cobijas, kits de higiene personal, botellas de agua, despensas y cenas navideñas.

También se contempla la entrega de dulces, juguetes, piñatas y tenis, así como apoyos especiales para la realización de fiestas tradicionales, reconociendo la importancia de las costumbres y la identidad cultural de las comunidades sonorenses.

AUTORIDADES ACOMPAÑAN EL ARRANQUE DEL OPERATIVO

El inicio del Operativo Navideño contó con la presencia de diversas autoridades estatales y municipales, quienes refrendaron su respaldo a esta estrategia social. Entre ellos estuvieron el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo; la presidenta del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia; los senadores Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo; así como el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

Con este arranque, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de cerrar el año con acciones que buscan generar bienestar, tranquilidad y esperanza para miles de familias en todo el estado, llevando apoyo directo hasta las comunidades que más lo necesitan.