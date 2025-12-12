  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 12 De Diciembre Del 2025
Sonora

Bienestar supera meta de apoyos a familias

Con el incremento de presupuesto este año cierran con más de 14 mil familias beneficiadas

Dic. 12, 2025
Fernando Rojo de la Vega Molina, titular de la secretaría del Benesstar del gobierno del Estado de Sonora
En este año, la secretaría del Bienestar del Estado superó la meta contemplada para el apoyo de familias vulnerables, de 13 mil 365 familias, se logró atender a 14 mil 365 familias, a través del programa de fortalecimiento económico, informó el titular de la dependencia, Fernando Rojo de la Vega Molina.

Los programas de fortalecimiento económico son estrategias del gobierno para mejorar la situación financiera de individuos, familias o comunidades vulnerables, mediante apoyos económicos, capacitación, asistencia técnica o impulsando proyectos productivos, para aumentar la independencia económica y generar bienestar a largo plazo.

Rojo de la Vega Molina, señaló que el programa de fortalecimiento económico es el principal que se mueve a través de la dependencia, recordando que atiende la alta vulnerabilidad y que todos los demás programas se englobaron en uno sola para contar cierto enfoque.

"Todos esos programas entran en este presupuesto de 200 millones de pesos, que este año terminó de hecho siendo ampliado para 208 millones de pesos, donde terminamos en vez de atender 13 mil 365 familias, se lograron atender 14 mil 365 familias, superando la meta y objetivo del año, que, si sacamos un promedio de 4 miembros por familia, logramos atender directamente a la economía de 50.000 miembros en la economía familiar de cada uno de sus hogares", detalló el titular de la dependencia.

También indicó que ya están trabajando para el 2026 analizando el padrón en busca de que se atiendan todos los índices que se considera dentro de la pobreza multidimensional, que se mantengan aquellos que se les está dando seguimiento y que lograron sacarlos de ese índice que a su vez se les dirige hacia otra dependencia.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

