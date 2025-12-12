Bienestar supera meta de apoyos a familias

En este año, la secretaría del Bienestar del Estado superó la meta contemplada para el apoyo de familias vulnerables, de 13 mil 365 familias, se logró atender a 14 mil 365 familias, a través del programa de fortalecimiento económico, informó el titular de la dependencia, Fernando Rojo de la Vega Molina.

Los programas de fortalecimiento económico son estrategias del gobierno para mejorar la situación financiera de individuos, familias o comunidades vulnerables, mediante apoyos económicos, capacitación, asistencia técnica o impulsando proyectos productivos, para aumentar la independencia económica y generar bienestar a largo plazo.

Rojo de la Vega Molina, señaló que el programa de fortalecimiento económico es el principal que se mueve a través de la dependencia, recordando que atiende la alta vulnerabilidad y que todos los demás programas se englobaron en uno sola para contar cierto enfoque.

"Todos esos programas entran en este presupuesto de 200 millones de pesos, que este año terminó de hecho siendo ampliado para 208 millones de pesos, donde terminamos en vez de atender 13 mil 365 familias, se lograron atender 14 mil 365 familias, superando la meta y objetivo del año, que, si sacamos un promedio de 4 miembros por familia, logramos atender directamente a la economía de 50.000 miembros en la economía familiar de cada uno de sus hogares", detalló el titular de la dependencia.

También indicó que ya están trabajando para el 2026 analizando el padrón en busca de que se atiendan todos los índices que se considera dentro de la pobreza multidimensional, que se mantengan aquellos que se les está dando seguimiento y que lograron sacarlos de ese índice que a su vez se les dirige hacia otra dependencia.