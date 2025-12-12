Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy viernes 12 de diciembre

La sequía que azota a Sonora desde hace varios años continúa dejando estragos en el sistema hídrico del estado, especialmente en la cuenca del Río Yaqui, donde las presas mantienen niveles preocupantemente bajos.

La falta de lluvias en gran parte del territorio ha limitado la recuperación de los embalses, afectando directamente tanto el consumo humano como las actividades productivas de la región.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

A pesar de una ligera recuperación respecto al año pasado, el nivel de agua en las presas de la cuenca del Río Yaqui continúa en una condición crítica. De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este viernes 12 de diciembre, los embalses La Angostura, El Novillo y El Oviáchic acumulan en conjunto 2,244.2 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa apenas 32.0% de su capacidad total.

Si bien el almacenamiento es 993.9 Mm³ mayor que en el mismo periodo de 2024, especialistas advierten que este incremento sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda hídrica proyectada para los próximos meses. La preocupación se centra especialmente en el sector agrícola del sur de Sonora, que depende casi por completo del agua almacenada en estas presas para sostener su producción.

ESTADO ACTUAL DE LOS EMBALSES

El informe de Conagua revela contrastes importantes entre los tres vasos:

Presa La Angostura : Presenta el mejor nivel de los embalses con 461.6 Mm³, equivalente a 60.6% de llenado. Su aportación actual es de 0.39 m³/s y no se registraron precipitaciones recientes.

: Presenta el mejor nivel de los embalses con 461.6 Mm³, equivalente a 60.6% de llenado. Su aportación actual es de 0.39 m³/s y no se registraron precipitaciones recientes. Presa El Novillo: Acumula 1,153.5 Mm³, es decir, 38.2% de su capacidad. Mantiene un aporte de 14.30 m³/s, igualmente sin presencia de lluvias.

Acumula 1,153.5 Mm³, es decir, 38.2% de su capacidad. Mantiene un aporte de 14.30 m³/s, igualmente sin presencia de lluvias. Presa El Oviáchic: Se ubica como la más crítica del sistema, con apenas 629.2 Mm³, equivalentes a 19.5% de almacenamiento. No registra aportaciones ni precipitaciones.

En total, la cuenca del Río Yaqui reporta un aporte combinado de 14.69 m³/s, una cifra que tanto autoridades como especialistas consideran insuficiente ante la creciente demanda de agua en los municipios del sur de Sonora.

El bajo nivel de El Oviáchic, considerado el principal regulador del sistema para uso agrícola, prende las alarmas entre productores de la región, quienes dependen del volumen almacenado para planificar el ciclo otoño–invierno.

Organismos agrícolas han reiterado la necesidad de reforzar medidas de uso eficiente del agua, mientras que autoridades federales mantienen vigilancia en caso de que se requieran ajustes en los planes de riego.