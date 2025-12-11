  • 24° C
Sonora

Inicia Álamos Dog campaña por el "No Uso a la Pirotecnia"

Hubo volanteo en el centro de la ciudad, pero en los próximos días acudirán al exterior de las escuelas

Dic. 11, 2025
A fin de limitar el uso de la pirotecnia durante este mes decembrino, la Asociación Álamos Dog emprendió una campaña de volanteo para informar a la sociedad del impacto que genera su uso, una actividad que se realiza año con año.

Judith Zavala, representante de Álamos Dog, explicó que esta actividad se realiza todos los años con la intención de hacer conciencia en las personas del daño que causan a niños con autismo, animalitos y medio ambiente.

imagen-cuerpo

"Si hemos logrado que baje un poco el uso, pero todavía hay quienes lo siguen utilizando en sus festejos y velaciones; por ello en esta jornada les damos algunas recomendaciones de cómo cuidar a sus animalitos de compañía para que no les afecte tanto", indicó.

En lo que fue la primera jornada de diciembre, detalló que la jornada de volanteo se realizó en el centro de la ciudad, sin embargo, en los próximos días se contempla el que se visiten escuelas primarias y secundarias, logrando acercarse a las familias e informar.

Pero también, precisó que el uso de la pirotecnia, año con año deja decenas de animalitos atropellados o lesionados, esto durante la desesperación de huir.

"Si nos parece un tema preocupante, por ejemplo, hablando de los perritos, muchos se pierden o mueren por estrés en cada diciembre, es parte de lo que queremos evitar", agregó.

Como parte de la información que se está entregando a la comunidad, abundó que son datos del como impacta el exceso de ruido, buscando con ello que la sociedad sienta empatía y limite su uso.

Edgar Coronado
