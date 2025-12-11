Sonora preparado para el paso de connacionales

Sonora se encuentra preparado para recibir a los paisanos que se quedarán en el Estado o que solo transitarán; sin embargo, aún no se cuenta con cifras de cuántas personas cruzarán por la Entidad, eso se dará a conocer hasta el cierre del operativo de Guadalupe –Reyes, informó Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno.

El recibimiento de los connacionales, es a través del programa Héroes Paisanos impulsado por el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración (INM), para brindar la bienvenida y ofrecer asistencia, información y protección a los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente de Estados Unidos.

"Es una encomienda del Gobierno de México y del gobernador Alfonso Durazo que garanticemos el tránsito de una manera ordenada, de manera segura, de todos los paisanos que ingresan a nuestra entidad en estos días de fiestas, de Navidad, Año Nuevo, estas vacaciones. Y el trabajo de todas las instituciones está coordinado de tal suerte que permita ese tránsito y un retorno seguro a los hogares", destacó Salazar Razo.

Subrayó que como gobierno se busca que quienes lleguen a Sonora puedan disfrutar una estancia agradable en compañía de su familia, y que el objetivo es transitar con un resultado de saldo blanco. "La verdad que el trabajo que hemos realizado estos años de gobierno, del gobernador Alfonso Durazo, hemos atendido con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y con mucha coordinación interinstitucional para que nuestros paisanos puedan transitar de manera segura por nuestro Estado".

Este operativo estará activo en todo el Estado, incluyendo las carreteras, y de acuerdo a información brindada por el funcionario, concluirá una vez que termine el periodo de fiestas, aproximadamente el diez de enero.