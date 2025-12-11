Piden a Hacienda de Sonora permitir placas para autos importados con pedimento A-3

Los diputados locales del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Fernanda Sánchez Chiu, solicitaron formalmente a la Secretaría de Hacienda estatal que permita otorgar placas a vehículos importados bajo el pedimento A-3, un trámite que actualmente no es aceptado en Sonora.

El objetivo del exhorto es simplificar procesos, brindar mayor certeza jurídica y establecer una política más equitativa para quienes buscan regularizar sus unidades.

AUTOS CON PEDIMENTO A-3 CUMPLEN LEYES FEDERALES

Durante su intervención en el Congreso del Estado, los legisladores señalaron que estos vehículos sí cumplen con los requisitos federales y pagan impuestos correspondientes para su legalización.

A pesar de ello, los propietarios enfrentan la imposibilidad de obtener placas locales.

Esta situación, dijeron, provoca que muchos ciudadanos viajen a otros estados para emplacar sus autos, lo que representa una pérdida de ingresos para Sonora.

BENEFICIOS DE CORREGIR LA NORMATIVA ACTUAL

Los diputados destacaron que permitir el emplacamiento local evitaría trámites duplicados, reduciría costos para los propietarios y reconocería el contexto económico y fronterizo del estado.

Además, señalaron que Sonora podría alinearse con otros estados que sí permiten este tipo de pedimentos.

PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO

Según la información presentada, la iniciativa plantea actualizar la Ley de Hacienda estatal mediante la incorporación de nuevos conceptos de cobro y reglas fiscales que permitan:

Cerrar vacíos legales,

Ordenar los ingresos estatales,

Regular actividades que actualmente generan costos no contemplados,

Y respaldar legalmente servicios y aprovechamientos que ya presta el gobierno.

Con ello, los cobros tendrían sustento claro en la ley y se fortalecería la recaudación local.

CIUDADANOS SIGUEN ESPERANDO UNA SOLUCIÓN

Denisse Omar Silva, quien hace unos meses encabezó una protesta en la Agencia Fiscal del CUM para exigir la regularización de vehículos con pedimento A-3, aseguró que muchos dueños continúan en la incertidumbre.

Comentó que una gran parte de los propietarios ha optado por tramitar placas en otros estados, pero insistió en que lo ideal es que esas unidades queden registradas en Sonora, ya que podrían representar ingresos por hasta 20 mil vehículos en esa condición.