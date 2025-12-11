  • 24° C
Sonora

CEDH Sonora aplicará cuotas por obtención de información

Esto es una medida a nivel nacional y será para quienes soliciten documentos o certificaciones

Dic. 11, 2025
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH)
Para quienes deseen tener acceso a la información pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), a partir de este jueves entran en vigor las cuotas que se deberán pagar para obtener los documentos, llegando a hasta un monto de 200 pesos mediante la modalidad de entrega de expedición de copias simples, certificadas y otros medios.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) el acceso a la información se otorgará en la modalidad de entrega o envío que elija la persona solicitante y cuando no sea posible atender la modalidad seleccionada, el interesado deberá justificar la razón e informar la disponibilidad de la información en las modalidades que permita el documento correspondiente, procurando en todo momento reducir al mínimo los costos de entrega.

Para dicha modalidad de entrega, las cuotas se refieren al pago de un peso por copia simple; dos pesos por copia certificada; por disco compacto (CD) serán diez pesos; y por envío a domicilio se contemplan doscientos pesos. Cabe mencionar que no generará costo alguno cuando la información sea puesta a disposición del solicitante vía correo electrónico o en consulta física.

En el caso de que la información solicitada pueda ser proporcionada en medios impresos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o cualquier otro medio, la CEDH Sonora a través de la Unidad de transparencia y protección de datos personales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicará el lugar y la ruta de acceso en que puede consultar, reproducir o adquirir los datos.

Una vez que se haya cubierto la cuota que corresponda, la CEDH Sonora expedirá los documentos solicitados, y en todos los casos, también se hará entrega de un recibo o la factura correspondiente para dar trámite a lo solicitado.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

