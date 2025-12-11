  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Colectivos de Búsqueda arman brigadas en unidad

Se realizarán brigadas de localización en campo y en vida, la cual tendrá una duración de tres días consecutivos

Dic. 11, 2025
Se trata de una brigada de búsqueda en coordinación con la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas para el Estado Sonora y Baja Californiana, los días 12, 13 y 14 de diciembre
Se trata de una brigada de búsqueda en coordinación con la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas para el Estado Sonora y Baja Californiana, los días 12, 13 y 14 de diciembre

Este viernes 12 de diciembre en Sonora, se unirán alrededor de nueve Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, algunos de otros estados, para realizar brigadas de localización en campo y en vida, la cual tendrá una duración de tres días consecutivos, informaron las integrantes de Buscadoras por la Paz Sonora.

Se trata de una brigada de búsqueda en coordinación con la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas para el Estado Sonora y Baja California, los días 12, 13 y 14 de diciembre.

El viernes en San Luis Río Colorado y el sábado en Mexicali, se trabajará en búsqueda en vida, que se refiere a acudir a los puntos de reunión de personas en distintas situaciones de vida, para mostrar fotografías de la víctima y recolectar datos.

Mientras que el domingo 14, será búsqueda en campo en el municipio de San Luis Río Colorado, que se refiere a llegar con sus herramientas para descartar puntos denunciados a través de llamadas anónimas.

Los grupos participantes son Buscadoras de Huatabampo Sonora; Madres unidas y fuertes; Armadillos rastreadores de Ensenada; Colectivo Buscando en San Luis R.C.; Madres buscadoras; Armadillos Tijuana; Buen Samaritano Ministerio; Verdad y justicia por nuestros desaparecidos; y las Buscadoras por la paz Sonora.

Para esta actividad, los colectivos han lanzado una invitación para que se sumen a esta búsqueda con el lema "Nuestra lucha acabará hasta encontrarlos", con el objetivo de crear brigadas con un mayor número de personas para poder abarcar rangos más amplios de búsqueda.

Quienes estén interesados pueden comunicarse al número telefónico con lada de San Luis Río Colorado (653) 849 5049 o bien contactar de manera directa a los números de los colectivos participantes en esta brigada de búsqueda en unidad.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Sonora líder en industria a nivel nacional
Sonora

Sonora líder en industria a nivel nacional

Diciembre 11, 2025

El gobernador del Estado informó los avances que presentó el INEGI en este ramo

Clima en Sonora hoy, 11 de diciembre: ambiente cálido con temperaturas que podrían superar los 30°C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 11 de diciembre: ambiente cálido con temperaturas que podrían superar los 30°C

Diciembre 11, 2025

Protección Civil dio a conocer el pronóstico para las principales ciudades del estado durante este jueves y el resto de la semana en la entidad

Rickettsia cobra vidas en Etchojoa y Benito Juárez
Sonora

Rickettsia cobra vidas en Etchojoa y Benito Juárez

Diciembre 11, 2025

El Informe Epidemiológico por Rickettsiosis emitido por la Secretaría de Salud revela que, a nivel regional, se han presentado 24 casos en este 2025