Colectivos de Búsqueda arman brigadas en unidad

Este viernes 12 de diciembre en Sonora, se unirán alrededor de nueve Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, algunos de otros estados, para realizar brigadas de localización en campo y en vida, la cual tendrá una duración de tres días consecutivos, informaron las integrantes de Buscadoras por la Paz Sonora.

Se trata de una brigada de búsqueda en coordinación con la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas para el Estado Sonora y Baja California, los días 12, 13 y 14 de diciembre.

El viernes en San Luis Río Colorado y el sábado en Mexicali, se trabajará en búsqueda en vida, que se refiere a acudir a los puntos de reunión de personas en distintas situaciones de vida, para mostrar fotografías de la víctima y recolectar datos.

Mientras que el domingo 14, será búsqueda en campo en el municipio de San Luis Río Colorado, que se refiere a llegar con sus herramientas para descartar puntos denunciados a través de llamadas anónimas.

Los grupos participantes son Buscadoras de Huatabampo Sonora; Madres unidas y fuertes; Armadillos rastreadores de Ensenada; Colectivo Buscando en San Luis R.C.; Madres buscadoras; Armadillos Tijuana; Buen Samaritano Ministerio; Verdad y justicia por nuestros desaparecidos; y las Buscadoras por la paz Sonora.

Para esta actividad, los colectivos han lanzado una invitación para que se sumen a esta búsqueda con el lema "Nuestra lucha acabará hasta encontrarlos", con el objetivo de crear brigadas con un mayor número de personas para poder abarcar rangos más amplios de búsqueda.

Quienes estén interesados pueden comunicarse al número telefónico con lada de San Luis Río Colorado (653) 849 5049 o bien contactar de manera directa a los números de los colectivos participantes en esta brigada de búsqueda en unidad.