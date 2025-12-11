  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 11 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy, 11 de diciembre: ambiente cálido con temperaturas que podrían superar los 30°C

Protección Civil dio a conocer el pronóstico para las principales ciudades del estado durante este jueves y el resto de la semana en la entidad

Dic. 11, 2025
Siguen presentándose temperaturas calurosas en Sonora.
Siguen presentándose temperaturas calurosas en Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, se mantienen condiciones atmosféricas estables en Sonora para hoy jueves 11 de diciembre y el resto de la semana.

Se esperan cielos mayormente despejados, sin probabilidad de precipitación, además de un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas y fresco en las costas durante la madrugada y la noche. Por la tarde, gran parte del estado experimentará temperaturas cálidas, especialmente en la región centro, sur y noroeste, donde se podrían superar los 30°C.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Mínima: 13°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 45%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 65%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

NOGALES

  • Mínima: 5°C
  • Máxima: 26°C
  • Humedad: 40%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 13°C
  • Máxima: 28°C
  • Humedad: 50%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

NAVOJOA

  • Mínima: 15°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 70%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

AGUA PRIETA

  • Mínima: 4°C
  • Máxima: 26°C
  • Humedad: 45%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

GUAYMAS

  • Mínima: 15°C
  • Máxima: 30°C
  • Humedad: 70%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielos despejados, 0% de lluvia

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura entre el día y la noche.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Rickettsia cobra vidas en Etchojoa y Benito Juárez
Sonora

Rickettsia cobra vidas en Etchojoa y Benito Juárez

Diciembre 11, 2025

El Informe Epidemiológico por Rickettsiosis emitido por la Secretaría de Salud revela que, a nivel regional, se han presentado 24 casos en este 2025

Cancelan la Gran Peregrinación Guadalupana en Guaymas; Ayuntamiento niega apoyo en seguridad
Sonora

Cancelan la Gran Peregrinación Guadalupana en Guaymas; Ayuntamiento niega apoyo en seguridad

Diciembre 10, 2025

El Gobierno Municipal negó dicho apoyo, lo que imposibilita realizar la procesión de manera segura a pesar de que la solicitud se hizo a tiempo

Guarijíos no ceden en toma del INPI
Sonora

Guarijíos no ceden en toma del INPI

Diciembre 10, 2025

Suman cuatro meses de protesta por el incumplimiento de acuerdos del Plan de Justicia