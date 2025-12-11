Clima en Sonora hoy, 11 de diciembre: ambiente cálido con temperaturas que podrían superar los 30°C

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de Estados Unidos, se mantienen condiciones atmosféricas estables en Sonora para hoy jueves 11 de diciembre y el resto de la semana.
Se esperan cielos mayormente despejados, sin probabilidad de precipitación, además de un ambiente frío a muy frío en zonas montañosas y fresco en las costas durante la madrugada y la noche. Por la tarde, gran parte del estado experimentará temperaturas cálidas, especialmente en la región centro, sur y noroeste, donde se podrían superar los 30°C.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 13°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 45%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 14°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 65%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
NOGALES
- Mínima: 5°C
- Máxima: 26°C
- Humedad: 40%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 13°C
- Máxima: 28°C
- Humedad: 50%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
NAVOJOA
- Mínima: 15°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 70%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
AGUA PRIETA
- Mínima: 4°C
- Máxima: 26°C
- Humedad: 45%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
GUAYMAS
- Mínima: 15°C
- Máxima: 30°C
- Humedad: 70%
- Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielos despejados, 0% de lluvia
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante los cambios de temperatura entre el día y la noche.