Sonora

Cancelan la Gran Peregrinación Guadalupana en Guaymas; Ayuntamiento niega apoyo en seguridad

El Gobierno Municipal negó dicho apoyo, lo que imposibilita realizar la procesión de manera segura a pesar de que la solicitud se hizo a tiempo

Dic. 10, 2025
En su lugar se hará un rosario cantado.
El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Guaymas informó a través de redes sociales que la Tradicional Gran Peregrinación del 12 de diciembre ha sido oficialmente cancelada, luego de que el Ayuntamiento de Guaymas negara el apoyo de seguridad y tránsito necesario para la realización del evento.

De acuerdo con el comunicado firmado por el párroco Pbro. Fabián Alfonso Aguirre Osuna, la solicitud para el acompañamiento de las autoridades se hizo "en tiempo y forma", como cada año, con el fin de garantizar el bienestar de los miles de fieles que participan en el recorrido. Sin embargo, el H. Ayuntamiento de Guaymas negó dicho apoyo, lo que imposibilita realizar la procesión de manera segura.

Ante la falta de estas garantías, el Santuario anunció que se ve en la "penosa necesidad" de suspender la peregrinación por las avenidas programadas.

En sustitución del recorrido, la comunidad está invitada a participar en un rosario cantado en honor a la Virgen de Guadalupe a las 6:00 PM dentro del templo. Además, se exhorta a los fieles a peregrinar de forma individual desde sus hogares o cualquier lugar que deseen, como acto de devoción personal.

El Santuario pidió la comprensión de la comunidad y solicitó apoyo para difundir este mensaje entre los creyentes.

César Leyva
