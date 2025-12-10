  • 24° C
Sonora

Medicina general, enfermería, odontología y traslados en ambulancia entre los servicios que brinda

Dic. 10, 2025
Casa de la Salud de Etchohuaquila brinda hasta 50 consultas diarias

Más de 50 servicios al día, con consultas con un enfoque humano y de cercanía con la comunidad, es lo que se está logrando desde la Casa de la Salud de Etchohuaquila ubicada en Navojoa, con más de seis servicios ofrecidos a familias del área rural, describió Juan Carlos Cañedo, titular de la Dirección de Salud Municipal.

A través de la dependencia municipal, describió que se mantiene la supervisión para lograr el cumplimiento de los servicios, como medicina general, enfermería, odontología, servicio médico veterinario con cirugías de esterilización, además de desparasitación interna y externa, así como traslados en ambulancia.

"El objetivo fue identificar necesidades y fortalecer la atención a las familias de la comunidad. Durante el recorrido se constató que esta Casa de Salud brinda una gran demanda de servicios", se dio a conocer.

Salud Municipal constató que al mantener activa la casa de la salud, se logró un compromiso clave, como los es el otorgar medicamentos a la comunidad, los cuales se entregan completamente gratuitos, garantizando que ninguna persona se quede sin atención por motivos económicos.

"Se continúa trabajando para que cada comunidad cuente con servicios de salud dignos, oportunos y accesibles", agregó.

Fue el pasado mes de julio, cuando la casa de la salud de Etchohuaquila, en la Comisaría de Fundición, abrió de nueva cuenta sus puertas, un espacio completamente rehabilitado, con instalaciones renovadas, equipo moderno y atención gratuita, que representó un gran avance para el bienestar de muchas familias.

Edgar Coronado
