Batallón Militar invita a mujeres a enlistarse en el Ejército Mexicano

El 24 Batallón de Infantería, ubicado en Hermosillo, invita a las mujeres mexicanas que tengan entre 18 y 29 años de edad a ingresar al Ejército Mexicano, ofreciendo un sueldo cercano a los 20 mil pesos, informó la subteniente de Infantería Leticia Amairani Corona Rivas.

Detalló que esta invitación es para todas aquellas mujeres que deseen formar parte de las filas de las fuerzas armadas mexicanas a causar alta en el arma de infantería, que es el arma de combate a pie, donde utiliza todo tipo de armas portátiles y semiportátiles, y que para su desplazamiento emplea todo tipo de vehículos de transporte.

“Puede trabajar por sí sola o con posibilidades limitadas, en cuyo caso estas actuarán en apoyo para las operaciones. Al causar alta en el ejército mexicano obtendrás, entre muchos beneficios, un sueldo base de 19 mil 742 pesos”, explicó Corona Rivas.

Entre otros de los beneficios que se ofrecen son las primas vacacionales, además de créditos hipotecarios y bancarios, seguro médico militar para sus derechohabientes, becas escolares para sus hijos, alimentación, alojamiento, vestuario y equipo, seguro colectivo de retiro, entre otros.

La subteniente de infantería, también informó que algunos de los requisitos son, buena conducta comprobada mediante carta de antecedentes no penales; estar sana y apta, clínica y psicológicamente para el servicio de las armas; tener la estatura mínima de 1.55 y un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9%.

Además, resaltó que el 24 Batallón de Infantería tiene como misión reclutar a mujeres que deseen servir con honor y lealtad al pueblo de México, defender la soberanía nacional, así como garantizar la seguridad interior y apoyar a la población en caso de emergencias.

Para quienes deseen formar parte de las filas del ejército podrán acudir de lunes a viernes a la comandancia del 24 Batallón de Infantería, en un horario de 8 a 3 de la tarde.