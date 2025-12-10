Clima en Sonora hoy, 10 de diciembre: Siguen los días cálidos en la mayor parte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y otras agencias oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 10 de diciembre.

La dependencia señala que la entidad tendrá condiciones estables durante hoy y el resto de la semana, con predominio de cielos despejados y ausencia total de lluvias en la mayor parte del territorio.

El pronóstico señala mañanas frías a muy frías en zonas montañosas, mientras que en áreas costeras el ambiente será fresco durante la madrugada y la noche. En contraste, para el centro, sur y noroeste se esperan tardes cálidas, alcanzando temperaturas superiores a los 30°C en diversos puntos del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA