Sonora

Clima en Sonora hoy, 10 de diciembre: Siguen los días cálidos en la mayor parte del estado

Protección Civil anticipa cielos despejados, cero probabilidad de lluvia y contrastes térmicos marcados entre la madrugada y la tarde

Dic. 10, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en datos del Servicio Meteorológico Nacional y otras agencias oficiales de Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este miércoles 10 de diciembre.

La dependencia señala que la entidad tendrá condiciones estables durante hoy y el resto de la semana, con predominio de cielos despejados y ausencia total de lluvias en la mayor parte del territorio.

El pronóstico señala mañanas frías a muy frías en zonas montañosas, mientras que en áreas costeras el ambiente será fresco durante la madrugada y la noche. En contraste, para el centro, sur y noroeste se esperan tardes cálidas, alcanzando temperaturas superiores a los 30°C en diversos puntos del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • HERMOSILLO: La capital amaneció con 14°C y 45% de humedad. Se espera una temperatura máxima de 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.
  • CIUDAD OBREGÓN: Registró una mínima de 14°C y humedad del 70%. La máxima prevista es de 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Condiciones despejadas y sin precipitación.
  • NOGALES: Tuvo un amanecer frío con 4°C y humedad del 40%. La temperatura llegará a 25°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielos despejados y 0% de lluvia.
  • SAN LUIS RÍO COLORADO: Inició el día con 12°C y 50% de humedad. La máxima prevista es de 28°C, con rachas de viento de 30 km/h. Ambiente estable y sin lluvia.
  • NAVOJOA: Amaneció con 14°C y 75% de humedad. Se espera que alcance 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielo completamente despejado.
  • AGUA PRIETA: Arrancó con 3°C y 45% de humedad. Se pronostica una máxima de 25°C, con rachas de viento de hasta 30 km/h. Sin probabilidad de lluvia.
  • GUAYMAS: Inició la jornada con 15°C y humedad del 70%. La máxima prevista es de 29°C, con rachas de viento que podrían llegar a los 40 km/h. Se mantendrán los cielos despejados.
