En 11 municipios del Estado el salario mínimo será de 440.87 pesos

En Sonora son once municipios los que están considerados dentro del área geográfica como "Zona Libre de la Frontera Norte", para recibir un salario mínimo de 440.87 pesos por jornada diaria de trabajo a partir de enero del próximo año, informó Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Lo anterior se refiere al área geográfica en el norte de México que abarca municipios de seis Estados pegados a la frontera con Estados Unidos y que se estableció para implementar estímulos fiscales y económicos, como un salario mínimo más alto, con el objetivo de fomentar la inversión, el empleo y el desarrollo regional.

En el caso de Sonora, esta zona está integrada por el municipio de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, debido a que son los que están dentro del rango de hasta 20 kilómetros al interior del país para ser considerados como fronterizos.

Para el resto de los municipios que no incluidos como zona fronteriza, el salario mínimo será de 315.04 pesos por jornada diaria de trabajo, es decir, equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales, mientras que para la zona libre de la frontera norte el sueldo será de 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Cabe destacar que el salario mínimo no puede ser fraccionado por hora para el pago de jornadas de trabajo inferiores, además en caso de que se perciba el salario mínimo y trabaje horas extra, para el pago de estas, el salario mínimo diario deberá ser dividido entre el máximo diario legal correspondiente al tipo de jornada desempeñada.

Entre los salarios mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del uno de enero de 2026 para las profesiones, oficios y trabajos especiales, como cantidad mínima que deberán recibir por jornada ordinaria en la zona fronteriza se mantiene en 440.87 pesos, mientras en la zona del salario mínimo general el monto por centavos pesos, por ejemplo, en albañilería queda en 363.44 pesos mientras que para un Chofer de camión de carga en general será de $370.90 y para mecánico en reparación de automóviles y camiones será de $375.35, por mencionar algunos.