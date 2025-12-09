Cruz Roja presentará desglose de gastos

El patronato de la Cruz Roja en el Estado, deberá rendir un informe trimestral tanto a la Secretaría de hacienda como al congreso del local, mediante el cual detalle el monto total de los recursos que le serán transferidos por parte del ejecutivo del Estado, los cuales serán derivados de las aportaciones de los contribuyentes.

Estas aportaciones se generan luego que los contribuyentes realizan sus pagos en la agencia fiscal, la cual depende de la Secretaría de Hacienda del Estado.

De acuerdo a la información oficial de transparencia de la Cruz Roja Mexicana, el pasado 9 de octubre, la institución recibió cuatro millones 896 mil 104 pesos, que corresponde al mes de agosto.

Dicho informe, deberá especificar a través de un desglose, los conceptos en los cuales fueron erogados los recursos, precisando el concepto y el monto erogado en cada caso particular, anexando comprobantes y este deberá presentarse dentro de los veinte días siguientes a la conclusión del trimestre ejercido.

Para el caso de Cajeme, la Cruz Roja recibió en agosto 382 mil 992 pesos y para Navojoa fueron 113 mil 365 pesos, que se destinaron para pago nómina y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Algunos de los conceptos por los cuales se logran estas aportaciones es la expedición, revalidación y baja de placas, con un monto que va desde los 186 pesos; también se incluyen los servicios relativos a la verificación física y de los documentos del vehículo a dar de alta en el registro vehicular del Estado.

De igual forma se contempla para expedición de permisos para circular sin placas o sin tarjeta de circulación y calcomanía, hasta por treinta días; reposición de tarjeta de circulación: el traslado de vehículos mediante la utilización de grúas a los lugares previamente designados que efectúen las autoridades en el ejercicio de sus Facultades y por el almacenaje de vehículos, así como por el almacenaje de otra clase de bienes.