Habrá justicia para la Etnia Mayo, afirma el procurador Agrario nacional

En una reunión con gobernadores tradicionales, en Navojoa, Víctor Suárez Carrera asegura que se avanzará en el Plan de Justicia

Dic. 09, 2025
Con la finalidad de fortalecer el diálogo y avanzar en la integración de las mesas de trabajo que darán continuidad al Plan de Justicia Mayo, el procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, se reunió en Navojoa con gobernadores y autoridades tradicionales y comités de fiesteros.

En su mensaje, el funcionario federal destacó la importancia de construir un proceso desde una perspectiva intercultural e indígena, que reconozca la organización propia, la vida ceremonial y las formas tradicionales de gobierno del pueblo yoreme.

Afirmó que, junto con el INPI y CEDIS, la Procuraduría Agraria impulsa un trabajo coordinado para consolidar un Plan de Justicia integral, sustentado en el respeto a la cosmovisión, los derechos colectivos y las necesidades expresadas directamente por las comunidades.

Suárez Carrera resaltó que la citada reunión marca un paso relevante en la construcción de acuerdos y mecanismos de atención, que permitan avanzar hacia soluciones sostenibles y culturalmente pertinentes para el pueblo Yoreme Mayo.

"Con estas acciones, la Procuraduría Agraria reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana, respetuosa y coordinada con los pueblos originarios, impulsando procesos de justicia que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos y contribuyan al bienestar y fortalecimiento de sus comunidades", agregó.

Por su parte, los gobernadores tradicionales y fiesteros agradecieron al Procurador y funcionarios por su presencia y los compromisos asumidos para avanzar en el Plan de Justicia.

Víctor Suárez estuvo acompañado en las reuniones por Fátima Yolanda Rodríguez  Mendoza, procuradora Agraria en Sonora; Carlos Corral Alday, titular del INPI en el estado; Martín Vélez de la Rocha, coordinador de CEDIS; Martín Preciado Bracamontes, residente regional de la Procuraduría; Próspero Valenzuela Muñer, diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, entre otros.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

