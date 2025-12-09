Habrá justicia para la Etnia Mayo, afirma el procurador Agrario nacional

Con la finalidad de fortalecer el diálogo y avanzar en la integración de las mesas de trabajo que darán continuidad al Plan de Justicia Mayo, el procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, se reunió en Navojoa con gobernadores y autoridades tradicionales y comités de fiesteros.

En su mensaje, el funcionario federal destacó la importancia de construir un proceso desde una perspectiva intercultural e indígena, que reconozca la organización propia, la vida ceremonial y las formas tradicionales de gobierno del pueblo yoreme.

Afirmó que, junto con el INPI y CEDIS, la Procuraduría Agraria impulsa un trabajo coordinado para consolidar un Plan de Justicia integral, sustentado en el respeto a la cosmovisión, los derechos colectivos y las necesidades expresadas directamente por las comunidades.

Suárez Carrera resaltó que la citada reunión marca un paso relevante en la construcción de acuerdos y mecanismos de atención, que permitan avanzar hacia soluciones sostenibles y culturalmente pertinentes para el pueblo Yoreme Mayo.

"Con estas acciones, la Procuraduría Agraria reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana, respetuosa y coordinada con los pueblos originarios, impulsando procesos de justicia que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos y contribuyan al bienestar y fortalecimiento de sus comunidades", agregó.

Por su parte, los gobernadores tradicionales y fiesteros agradecieron al Procurador y funcionarios por su presencia y los compromisos asumidos para avanzar en el Plan de Justicia.

Víctor Suárez estuvo acompañado en las reuniones por Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, procuradora Agraria en Sonora; Carlos Corral Alday, titular del INPI en el estado; Martín Vélez de la Rocha, coordinador de CEDIS; Martín Preciado Bracamontes, residente regional de la Procuraduría; Próspero Valenzuela Muñer, diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, entre otros.