Sonora

Llegará Centro de Cuidado Infantil del IMSS a Navojoa

El Municipio forma parte de los seis seleccionados en Sonora que en 2026 se beneficiarán con la apertura

Dic. 09, 2025
Navojoa contará con un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, esto luego de la reciente donación de un predio de 2 mil 500 metros cuadrados ubicado en la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna.

La propuesta contempla que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construya una nueva estancia infantil debido a la falta de espacios en las guarderías existentes, rezago que afecta a las madres trabajadoras.

La obra se encuentra proyectada para el 2026, por lo que Navojoa será uno de los municipios beneficiados con este programa, que contempla seis centros de este tipo en total para la Entidad.

"Es un proyecto de 80 millones de pesos; estamos hablando de que serán seis en todo Sonora y Navojoa fue elegida como una de las ciudades beneficiadas", dieron a conocer autoridades municipales.

La propuesta, que fue aprobada por el Cabildo a solicitud de Sindicatura Municipal, se consideró dado que en el Municipio no había terrenos que cumplieran con la viabilidad que el IMSS requiere, lo que llevó a la decisión de regularizar los terrenos para ser donados.

Esta obra promete brindar un espacio seguro y educativo para menores, con lo que los padres de familia podrán seguir trabajando con tranquilidad.

Este nuevo centro perteneciente al IMSS estará ubicado al interior de la Unidad Deportiva, sobre el bulevar Rafael J. Almada y Avenida Jalisco

Brayam Chávez
