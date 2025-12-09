Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora dialoga con Del Valle Colosio

Con más de seis mil firmas plasmadas en una manta para indicar el desacuerdo en la construcción de presas, el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, hizo acto de presencia en el Congreso local para mostrar su descontento ante lo que llaman un blindaje en el Plan Hídrico para el Estado de Sonora, señaló María Auxiliadora Aro Romo, vocera del movimiento.

Ante esta situación, el diputado Omar del Valle Colosio, presidente de la comisión del agua, aclaró que su iniciativa se trata de un plan para garantizar el derecho del agua en todo el Estado, y que no incluye el tema de infraestructura o la construcción de las presas como argumentaba el Movimiento.

En días pasados el Movimiento había advertido sobre su presencia en el recinto legislativo, y este martes, acudieron para exponer su descontento por la iniciativa que presentó el diputado Colosio, quien recibió a los manifestantes para dialogar y explica el proceso que se debe seguir para poder avanzar en este tema resaltando que solo avanzará una vez que se hayan escuchado todas las voces a través de un parlamento abierto.

Fue en la sala de comisiones donde se escucharon las partes involucradas, esto atendiendo a la petición que ya venían realizando los integrantes del grupo que es conformado por pobladores de la región de Río Sonora, a quienes se les explicó que por lo pronto la iniciativa se encuentra en la comisión del agua, para que esta sea socializada.

Entre los acuerdos que llegaron este martes se encuentra entablar un contacto directo para informar el calendario de actividades como fechas en que se lleve a cabo el parlamento abierto, mesas de trabajo y reuniones de la comisión, entre otros.

Del Valle Colosio, indicó que esta iniciativa es para que se establezca por Ley que deba existir una planeación a largo plazo para garantizar que el derecho del agua sea permanente para todas las regiones del Estado, sin importar los cambios de administración.