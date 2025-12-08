Turismo se mantiene fuerte en Álamos este diciembre

Diciembre se ha convertido en un mes favorable para el turismo en Álamos, en el que el arribo de visitantes se puede observar cada fin de semana, adicional al turismo de romance, que ha contribuido a que se mantenga una asistencia favorable.

María José Barriga, coordinadora de la Oficina de Turismo en Álamos, describió que el beneficio también se ha presentado en la hotelería, en el que la ocupación alcanza entre un 60 y un 70 por ciento.

"Álamos se encuentra muy colorido por la Navidad, las plazas y los diferentes espacios de recreación se convirtieron en un atractivo más para visitar la ciudad", describió.

Para el inicio del periodo vacacional escolar, después del 19 de diciembre, contemplan que la llegada de visitantes mejore aún más, además de que los diversos prestadores de servicios y tour operadores, tienen programados recorridos para llegar a la ciudad.

La titular de turismo agregó que Álamos ha tenido en los últimos días, jornadas deportivas y celebraciones tradicionales, en el que se agregan las fiestas patronales que se encuentran en curso y que también representa el registro de más visitantes.

"El turismo de romance también está atrayendo a muchos visitantes, cada fin de semana tenemos bodas y quince años, además de eventos privados en hoteles y restaurantes, lo que provoca que más gente venga a la ciudad", añadió.

Por último, María José Barriga invitó a la comunidad a visitar Álamos, disfrutar el colorido de la Navidad, disfrutar de los paseos y conocer todos los atractivos que se tienen.