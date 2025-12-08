  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 8 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Locatarios del Mercado con ventas irregulares

Algunos han detectado que se encuentran 20 por ciento abajo que en otros años; esperan que esta semana haya mejoría

Dic. 08, 2025
Locatarios del Mercado con ventas irregulares

El mes de diciembre es clave para que locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" de Navojoa encuentren mayores ventas para alcanzar mejores condiciones económicas; sin embargo, luego del cierre presentado semanas atrás, las ventas no han repuntado como se esperaría.

Según algunos locatarios, pese a haber regresado a la normalidad, los compradores no llegan como en otros años, por lo que la primera semana del mes decembrino se presentó con altibajos, no obstante, hay confianza en que las condiciones mejoren.

Román Jiménez, quien es locatario al interior del Mercado, describió que, en su caso, ha sido el desabasto de productos de temporada lo que ha impedido que las ventas despunten, esto debido a retrasos con los proveedores en los últimos días, problema que se suma al reciente cierre del Mercado.

"Ahorita nos faltan productos clave, pero también hay que considerar que no hay tanta afluencia como en otros años, ojalá que en esta semana mejore", explicó.

En promedio, definieron que las ventas para algunos comerciantes se encuentran 20 por ciento abajo en comparación con otros años, sin embargo, con el pago de aguinaldos, esperan que se tenga mayor circulante.

"Regularmente, se suele componer para la quincena, es cuando ya seguro pagan aguinaldos y muchas personas salen a realizar sus compras, también a finales de mes", externó.

Cabe destacar que la segunda quincena de noviembre, comerciantes del Mercado Municipal presenciaron un cierre obligatorio al detectarse puntos de riesgo en materia de protección civil, lo que provocó para algunos números rojos.

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
IEE analiza uso de urnas electrónicas
Sonora

IEE analiza uso de urnas electrónicas

Diciembre 08, 2025

Se encuentran trabajando en un plan piloto implementando el sistema para consultas estudiantiles

Escuela segura es programa permanente
Sonora

Escuela segura es programa permanente

Diciembre 08, 2025

Este año no se ha detectado acciones de vandalismo o daños en los planteles

Convocan a participar en Comisión ejecutiva de atención a víctimas
Sonora

Convocan a participar en Comisión ejecutiva de atención a víctimas

Diciembre 08, 2025

Es para asamblea ejecutiva 2026-2030 y podrán participar colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas