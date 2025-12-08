Locatarios del Mercado con ventas irregulares

El mes de diciembre es clave para que locatarios del Mercado Municipal "Manuel Ávila Camacho" de Navojoa encuentren mayores ventas para alcanzar mejores condiciones económicas; sin embargo, luego del cierre presentado semanas atrás, las ventas no han repuntado como se esperaría.

Según algunos locatarios, pese a haber regresado a la normalidad, los compradores no llegan como en otros años, por lo que la primera semana del mes decembrino se presentó con altibajos, no obstante, hay confianza en que las condiciones mejoren.

Román Jiménez, quien es locatario al interior del Mercado, describió que, en su caso, ha sido el desabasto de productos de temporada lo que ha impedido que las ventas despunten, esto debido a retrasos con los proveedores en los últimos días, problema que se suma al reciente cierre del Mercado.

"Ahorita nos faltan productos clave, pero también hay que considerar que no hay tanta afluencia como en otros años, ojalá que en esta semana mejore", explicó.

En promedio, definieron que las ventas para algunos comerciantes se encuentran 20 por ciento abajo en comparación con otros años, sin embargo, con el pago de aguinaldos, esperan que se tenga mayor circulante.

"Regularmente, se suele componer para la quincena, es cuando ya seguro pagan aguinaldos y muchas personas salen a realizar sus compras, también a finales de mes", externó.

Cabe destacar que la segunda quincena de noviembre, comerciantes del Mercado Municipal presenciaron un cierre obligatorio al detectarse puntos de riesgo en materia de protección civil, lo que provocó para algunos números rojos.