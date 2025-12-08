Convocan a participar en Comisión ejecutiva de atención a víctimas

La Comisión ejecutiva de atención a víctimas lanzó la convocatoria para elegir a los integrantes de la asamblea consultiva 2026-2030, en la que podrán participar los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas del ámbito académico, donde Sonora podrá participar como parte de la región norte junto con otros diez Estados, informó la Comisionada Ejecutiva, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

Esta comisión es un organismo público encargado de desarrollar mecanismos y políticas para garantizar que las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos accedan a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación del daño y a la recuperación de su proyecto de vida, proporcionando asistencia integral, que puede incluir apoyo médico, psicológico, legal, social y económico.

La asamblea consultiva 2026-2030 de la comisión ejecutiva de atención a víctimas estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas del ámbito académico, cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Con respecto al criterio de representación regional que a nivel nacional serán la norte, centro y sur, se procurará que la integración de la asamblea consultiva incluya por lo menos tres posiciones de los grupos mencionados, quienes deberán comprobar su calidad de participante y verificar la región que pertenecen.

La región norte está conformada por Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Cabe mencionar que uno de los requisitos principales es no desempeñar cargos de dirección en algún partido político, en asociación religiosa y no ser servidor en funciones de la administración pública de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

Para quienes estén interesados en participar para elegir a los integrantes de la asamblea consultiva 2026-2030 tendrán un plazo de diez días naturales, es decir hasta el próximo jueves 18 de diciembre.