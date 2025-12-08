San Pedro de la Cueva espera turistas

Por cambio de clima, los pobladores de San Pedro de la Cueva esperan una favorable llegada de turistas principalmente para las actividades de pesca y asimismo esperan derrama económica gracias el tema pesquero que es la principal fuente de ingreso familiar, informó Alejandro Lameda Andrade, presidente municipal de la localidad.

Detalló que esto se debe a que actualmente cuentan con el 52 por ciento de la capacidad en la presa Plutarco Elías Calles comúnmente conocida como "El Novillo", lo que representa una fuente de empleo para las familias debido a que es su principal fuente de empleo y de igual manera se cuenta con afluencia alta de turismo cuando el nivel de presa mejora.

“Cuando el tiempo empieza a mejorar en cuestiones de que el calor empieza a retirarse y que las mañanas son más frescas, hace que mejore también lo que viene siendo que los pescadores puedan tener mayor captación de tilapia en este caso, y en la pesca deportiva mayor cantidad de lovinas”, detalló Lameda Andrade.

El alcalde recordó que el año pasado, para estas mismas fechas, no alcanzaron ni el 30 por ciento del nivel de la presa mientras que este año se habla de mejores niveles y que aún se están esperando las lluvias de diciembre para tener mayor captación.

Además, destacó que con estos resultados también cuentan con un lugar más amplio para que los pescados se puedan reproducir de manera natural y que las crías que están sembrando tengan un lugar adecuado.

Si bien la especie con mayor producción es la tilapia para el consumo y la lobina para la pesca deportiva, subrayó que en la presa también se cuenta con bagre y pinto.