Gobierno de Sonora invertirá más de 8 mil mdp en educación superior

Son un alrededor de ocho mil 141 millones 824 mil 232 pesos lo que se destinarán a casi veinte escuelas del sector de educación superior para el próximo año por parte de Gobierno del Estado contemplado dentro del ejercicio fiscal 2026, y que se distribuirá en universidades, institutos tecnológicos y el Colegio de Sonora entre otros.

Cabe destacar que estos recursos pueden ser utilizados para mejoras en infraestructura educativa como construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de aulas, laboratorios, bibliotecas, y otras instalaciones universitarias; inversión en programas académicos, financiamiento de planes y programas de estudio, proyectos de investigación y actividades de difusión cultural y deportiva.

También se podrá realizar pago de salarios, prestaciones, jubilaciones y demás remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicios, así como en operación y mantenimiento, adquisición de insumos, pago de servicios básicos (luz, agua, internet), y mantenimiento general de las instalaciones.

El instituto que se llevará el presupuesto más alto será la Universidad de Sonora (Unison) para atender sus campus seis campus ubicados en Cajeme, Navojoa, Caborca, Nogales, Santa Ana y Hermosillo, con un monto de 3 mil 170 millones 525 mil 379 pesos.

Los institutos tecnológicos superior suman el monto de mil 374 millones 217 mil 902 pesos, que quedarán distribuidos en Cananea con 36 millones 215 mil 126 pesos; para Cajeme serán 70 millones 419 mil 277 pesos; Puerto Peñasco 25 millones 384 mil 261 pesos; y para el Instituto Tecnológico de Sonora llegarán mil 242 millones 199 mil 238 pesos.

Por su parte la Universidad Estatal de Sonora, que también cuenta con unidades académicas en Navojoa, Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Hermosillo y Magdalena, podrá disponer para el próximo año con 887 millones 253 mil 545 pesos.