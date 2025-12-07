  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Gobierno de Sonora invertirá más de 8 mil mdp en educación superior

Beneficiarán a estudiantes de Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Cananea entre otros

Dic. 07, 2025
El instituto que se llevará el presupuesto más alto será la Universidad de Sonora (Unison) para atender sus campus seis campus ubicados en Cajeme, Navojoa, Caborca, Nogales, Santa Ana y Hermosillo, con un monto de 3 mil 170 millones 525 mil 379 pesos
El instituto que se llevará el presupuesto más alto será la Universidad de Sonora (Unison) para atender sus campus seis campus ubicados en Cajeme, Navojoa, Caborca, Nogales, Santa Ana y Hermosillo, con un monto de 3 mil 170 millones 525 mil 379 pesos

Son un alrededor de ocho mil 141 millones 824 mil 232 pesos lo que se destinarán a casi veinte escuelas del sector de educación superior para el próximo año por parte de Gobierno del Estado contemplado dentro del ejercicio fiscal 2026, y que se distribuirá en universidades, institutos tecnológicos y el Colegio de Sonora entre otros.

Cabe destacar que estos recursos pueden ser utilizados para mejoras en infraestructura educativa como construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de aulas, laboratorios, bibliotecas, y otras instalaciones universitarias; inversión en programas académicos, financiamiento de planes y programas de estudio, proyectos de investigación y actividades de difusión cultural y deportiva.

También se podrá realizar pago de salarios, prestaciones, jubilaciones y demás remuneraciones del personal docente, administrativo y de servicios, así como en operación y mantenimiento, adquisición de insumos, pago de servicios básicos (luz, agua, internet), y mantenimiento general de las instalaciones.

El instituto que se llevará el presupuesto más alto será la Universidad de Sonora (Unison) para atender sus campus seis campus ubicados en Cajeme, Navojoa, Caborca, Nogales, Santa Ana y Hermosillo, con un monto de 3 mil 170 millones 525 mil 379 pesos.

Los institutos tecnológicos superior suman el monto de mil 374 millones 217 mil 902 pesos, que quedarán distribuidos en Cananea con 36 millones 215 mil 126 pesos; para Cajeme serán 70 millones 419 mil 277 pesos; Puerto Peñasco 25 millones 384 mil 261 pesos; y para el Instituto Tecnológico de Sonora llegarán mil 242 millones 199 mil 238 pesos.

Por su parte la Universidad Estatal de Sonora, que también cuenta con unidades académicas en Navojoa, Benito Juárez, San Luis Río Colorado, Hermosillo y Magdalena, podrá disponer para el próximo año con 887 millones 253 mil 545 pesos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Movimiento en defensa del agua convoca a nueva manifestación
Sonora

Movimiento en defensa del agua convoca a nueva manifestación

Diciembre 07, 2025

Será en el congreso del Estado en contra de la iniciativa del diputado plurinominal Omar Del Valle Colosio

Consulado de EU en Hermosillo concluye entrenamiento de policías
Sonora

Consulado de EU en Hermosillo concluye entrenamiento de policías

Diciembre 07, 2025

El objetivo es velar por la seguridad de las comunidades fronterizas entre Sonora y Arizona

Más de 4 mil metros cuadrados han sido bacheados en Navojoa
Sonora

Más de 4 mil metros cuadrados han sido bacheados en Navojoa

Diciembre 07, 2025

Son avances logrados con el programa emergente con concreto hidráulico impulsado por el Gobierno Municipal