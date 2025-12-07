Más de 4 mil metros cuadrados han sido bacheados en Navojoa

Más de 4 mil metros cuadrados bacheados con concreto hidráulico ha sido el resultado obtenido tras el arranque del programa en Navojoa en septiembre pasado, en el que se busca atender el daño que se tiene en vialidades con trabajos más duraderos.

Fue el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien dio a conocer que se continúa diariamente con el plan emergente de bacheo, en el que a la fecha se han logrado atender un total de 4,100 metros cuadrados de vialidades, tomando prioridad en las zonas con mayor impacto.

El programa se inició en septiembre pasado, una vez que finalizaron las lluvias, además de ser uno de los temas con mayor demanda social que se ha tenido este año, debido a que una gran parte de las vialidades sufrió un notable deterioro.

Los más de 4 mil metros cuadrados que han sido rehabilitados hasta este diciembre, se han realizado en un periodo iniciado desde el pasado 26 de septiembre, entre lo cual, se ha dado prioridad a las zonas con mayor impacto.

Cabe destacar que tras el paso de las pasadas lluvias, más de la mitad de las calles de la ciudad tuvieron un impacto fuerte, algunas quedando en estado casi intransitable, sin embargo, son estos sectores donde el Ayuntamiento Municipal está dando prioridad.

Para 2026, el alcalde resaltó que también se contempla proyectos de pavimentación, precisamente para atender el rezago que aún presentan alguna calles.

DATO:

Este avanza se ha logrado en un periodo promedio de tres meses.