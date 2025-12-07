Dañan campo deportivo en Etchojoa; autoridades toman medidas

El vandalismo se hizo presente en la comunidad de Bacobampo en Etchojoa, luego de que durante la mañana del domingo se dieran a conocer los graves daños cometidos en el campo del Estadio de Béisbol, causados presuntamente de manera intencional.

El hecho fue denunciado por el regidor del Ayuntamiento, Sebastián Valenzuela, quien dio a conocer que fue a través de reportes hechos por ciudadanos, como se evidenció que se introdujeron vehículos al terreno de juego para realizar las llamadas maniobras y dañar de manera grave el área deportiva, específicamente en el césped sintético del campo.

Sin embargo, definieron que lo alarmente ha sido la falta de vigilancia en estas zonas, lo que permitió que se presentaran daños importantes a las infraestructura deportiva.

ACCIONES

Ante las denuncias presentadas, fue el Gobierno Municipal de Etchojoa quien a través de un comunicado oficial, informó que se reforzarán las acciones de vigilancia y cuidado en los espacios deportivos del municipio, con el objetivo de proteger las instalaciones y garantizar entornos

"Esta medida surge luego de que la Unidad Deportiva de Bacobampo registrara daños en el campo sintético y otras áreas, provocados por personas que ingresaron con vehículos para realizar maniobras indebidas, afectando seriamente la infraestructura diseñada para el sano esparcimiento", pronunció.

En el posicionamiento hecho por las autoridades, señalan que el Gobierno Municipal condena esos actos que atentan contra el patrimonio de la comunidad y anuncia el implemento de rondas preventivas, monitoreo constante y sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

"Asimismo, se hace un llamado respetuoso, pero firme a la ciudadanía para cuidar los espacios públicos y denunciar de inmediato cualquier conducta sospechosa o acto de vandalismo ante Seguridad Pública, con el fin de proceder conforme a la ley y evitar que estas situaciones se repitan", concluyó.