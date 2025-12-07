Consulado de EU en Hermosillo concluye entrenamiento de policías

Con el objetivo de proteger a las comunidades fronterizas y responder efectivamente a las amenazas de seguridad, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que trabajó en unidad con el gobierno del Estado en la preparación especial de policías estatales.

Son 163 policías estatales de Sonora, incluyendo 44 de la división de operaciones fronterizas, los que recibieron un entrenamiento avanzado en técnicas policiales, controles de seguridad y respuesta a emergencias, por un periodo de cuatro semanas de manera continua y el cual concluyó este fin de semana.

El trabajo se realizó a través del programa International Narcotics and Law (INL) en México, implementado por Global Ties U.S., que consistió, en este caso, en equipar a los agentes de Sonora con herramientas especializadas para proteger comunidades fronterizas y responder efectivamente a amenazas de seguridad.

El consulado destacó que cuando las comunidades trabajan juntas, ambos lados de la frontera están más protegidas, enfocadas en la construcción de comunidades seguras, para el bienestar de cada una de las partes.

Este programa, se realiza a través de Global Ties U.S. que es una red nacional de organizaciones sin fines de lucro que promueve la diplomacia ciudadana al conectar a líderes y profesionales extranjeros con comunidades en Estados Unidos.

Lo anterior lo logra con programas de intercambio internacional, trabajando principalmente con el Departamento de Estado de Estados Unidos para implementar el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) y otras iniciativas de diplomacia pública, fomentando la comprensión mutua y las relaciones internacionales.