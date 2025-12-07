  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 7 De Diciembre Del 2025
Sonora

Consulado de EU en Hermosillo concluye entrenamiento de policías

El objetivo es velar por la seguridad de las comunidades fronterizas entre Sonora y Arizona

Dic. 07, 2025
Son 163 policías estatales de Sonora, incluyendo 44 de la división de operaciones fronterizas, los que recibieron un entrenamiento
Con el objetivo de proteger a las comunidades fronterizas y responder efectivamente a las amenazas de seguridad, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, informó que trabajó en unidad con el gobierno del Estado en la preparación especial de policías estatales.

Son 163 policías estatales de Sonora, incluyendo 44 de la división de operaciones fronterizas, los que recibieron un entrenamiento avanzado en técnicas policiales, controles de seguridad y respuesta a emergencias, por un periodo de cuatro semanas de manera continua y el cual concluyó este fin de semana.

El trabajo se realizó a través del programa International Narcotics and Law (INL) en México, implementado por Global Ties U.S., que consistió, en este caso, en equipar a los agentes de Sonora con herramientas especializadas para proteger comunidades fronterizas y responder efectivamente a amenazas de seguridad.

El consulado destacó que cuando las comunidades trabajan juntas, ambos lados de la frontera están más protegidas, enfocadas en la construcción de comunidades seguras, para el bienestar de cada una de las partes.

Este programa, se realiza a través de Global Ties U.S. que es una red nacional de organizaciones sin fines de lucro que promueve la diplomacia ciudadana al conectar a líderes y profesionales extranjeros con comunidades en Estados Unidos.

Lo anterior lo logra con programas de intercambio internacional, trabajando principalmente con el Departamento de Estado de Estados Unidos para implementar el Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP) y otras iniciativas de diplomacia pública, fomentando la comprensión mutua y las relaciones internacionales.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

