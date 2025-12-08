Clima en Sonora hoy, 8 de diciembre: Se espera clima cálido en la mayor parte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil, basándose en la información del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, emitió el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 8 de diciembre y los próximos días de la semana.

Durante esta jornada, se prevé que las condiciones meteorológicas sean estables en gran parte de la región. Los cielos estarán mayormente despejados, con una ausencia de precipitaciones, y se mantendrá un ambiente frío a muy frío en las zonas montañosas, especialmente en la madrugada y noche. En contraste, las zonas costeras y el centro de la entidad experimentarán temperaturas más cálidas, con máximas que podrían superar los 30°C en puntos específicos.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: Este lunes amaneció con una temperatura mínima de 13°C y una humedad relativa del 50%. Para el resto del día, se espera una temperatura máxima de 31°C, con vientos ligeros de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Los cielos estarán despejados y la probabilidad de lluvia es del 0%.

Ciudad Obregón: La mínima fue de 14°C con una humedad relativa del 70%. Se espera alcanzar los 33°C como temperatura máxima durante la tarde. Los vientos serán suaves, de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h, y no se esperan lluvias.

Nogales: El día comenzó con 2°C y una humedad del 65%. Se espera una máxima de 24°C. Los vientos estarán entre 10 km/h, con rachas de 30 km/h, y los cielos se mantendrán despejados sin posibilidades de precipitación.

San Luis Río Colorado: La mínima fue de 11°C con una humedad relativa del 65%. La temperatura máxima esperada será de 27°C. Se anticipan vientos suaves con rachas de hasta 30 km/h, y el cielo se mantendrá claro, sin probabilidad de lluvias.

Navojoa: La mínima fue de 14°C con una humedad del 75%, y se espera que el termómetro llegue a los 33°C por la tarde. Se podrían registrar vientos suaves de 10 km/h y rachas de 30 km/h. El cielo estará despejado y sin lluvias.

Agua Prieta: Comenzó el día con una temperatura mínima de 1°C y una humedad relativa del 65%. La máxima esperada es de 23°C, con vientos moderados de 10 km/h y rachas de 30 km/h. No se prevén precipitaciones y los cielos se mantendrán despejados.

Guaymas: La mínima fue de 14°C y la humedad relativa se encuentra en 60%. Se espera que la temperatura alcance los 29°C por la tarde. Los vientos serán moderados, con rachas de hasta 40 km/h. Los cielos estarán despejados y la probabilidad de lluvia es de 0%.