Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora convoca a nueva manifestación

Será en el Congreso del Estado en contra de la iniciativa del diputado plurinominal Omar Del Valle Colosio

Dic. 07, 2025
Este martes el Movimiento en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida Sonora, hará acto de presencia en el Congreso del Estado, para manifestarse en contra de la reciente iniciativa expuesta por el diputado del Partido Verde Ecologista de México en Sonora, Omar del Valle Colosio, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Sonora.

En dicha iniciativa presentada el pasado martes, se destaca que el ejecutivo del Estado tendrá las atribuciones de participar por conducto de los funcionarios que designe en los organismos y en los consejos de cuenca, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, es decir, podrá formular, coordinar, dirigir y evaluar de forma permanente, a través de la Comisión, el Plan Hídrico del Estado de Sonora en concordancia con el plan estatal y el plan nacional de desarrollo.

El diputado plurinominal, argumentó que con esta propuesta el Plan hídrico tendrá rango de ley y se convertirá en el eje de nuestra política del agua. "Buscamos garantizar una planeación de largo plazo que asegure el derecho humano al agua y dé certeza a las familias sonorenses".

Mientras tanto, el Movimiento en Defensa del Agua, resaltó que los pueblos del Río Sonora rechazan total y absolutamente la imposición del plan hídrico Sonora en la ley de aguas, argumentando que es un plan plagado de irregularidades, inconsistencias, sin estudios básicos, técnicos y científicos que lo sustenten y con el rechazo expreso de las comunidades que serán afectadas.

"Al diputado Omar del Valle Colosio, y en general al Partido Verde Ecologista de México, les pedimos que no falten a los principios rectores que enarbolan: respeto a todas las manifestaciones de la vida, defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Un verdadero partido ecologista debe garantizar el derecho al agua, escuchando a los pueblos, no imponiendo decisiones que atenten contra su futuro, su territorio y su agua", expresó el colectivo.

Ante la falta de respuesta, este martes nueve de septiembre, el Movimiento se presentará enl el Congreso del estado a las 10 de la mañana, convocando a todas las comunidades involucradas. Cabe destacar que esta iniciativa solo fue aprobada ante el pleno por la legislatura, pero al igual que todo documento oficial, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

