IEE analiza uso de urnas electrónicas

El Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, cuenta con urnas electrónicas que son implementadas para consultas estudiantiles, presupuestos participativos, mecanismo de educación cívica y de participación ciudadana, informó Nery Ruíz Arvizu, presidente consejero del IEE.

Se trata es una computadora o una tableta. "Tiene dos modalidades, una que genera un testigo, se le llama, en donde usted vota e imprime el sentido en un ticket, le vamos a poner así, el sentido de su voto y lo guarda ahí junto con la misma urna. Y hay otros que no tienen ese testigo", explicó el presidente del IEE.

Ruíz Arvizu, dijo que hay Estados que ya utilizan este sistema de manera esporádica, pero que en el caso de Sonora se está esperando que el Instituto Nacional Electoral (INE) marque la pauta para que pueda ser utilizada una casilla con una aprobación y con un procedimiento estándar a nivel nacional.

Señaló que se está analizando si se implementará para el próximo periodo electoral que sería del 2026-2027, y lo que se está trabajando con las actividades mencionadas es principalmente un plan piloto para Sonora. "En Sonora no se ha utilizado en elecciones constitucionales, en otras entidades sí, en varias ocasiones, en muchos Estados ya. Los programas pilotos han llevado a que nosotros estemos revisando qué es lo que pasó".

Como ejemplo expuso que estas urnas electrónicas se usan de manera controlada en pequeñas proporciones y que hasta el momento se han utilizado de veinte hasta un máximo de treinta urnas en un proceso electoral normal constitucional. "Entonces aquí la idea es ver esas experiencias y podemos nosotros también implementarlo en Sonora y ampliarlo a un número mayor".

Puntualizó que la implementación de estas urnas dependerá de la modalidad que se decida en el INE, y lo que opte la mayoría de la gente, es decir, que se haga la urna electrónica con el testigo debido a que en caso de que haya necesidad de alguna verificación en ese momento se podrán contra los votos.