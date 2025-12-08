Escuela segura es programa permanente

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, Froylán Gámez Gamboa, recordó que el programa Escuela segura siempre” se encuentra activo de manera permanente y beneficia alrededor de 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas en todo el Estado.

Este programa involucra a estudiantes, padres de familia, tutores y vecinos para cuidar la integridad de las escuelas y evitar que principalmente en temporadas de vacaciones cuando la escuela está sin tanta rotación de personas ocurran actos de vandalismo que pudieran afectar a futuro a los estudiantes en su regreso a clases.

Gámez Gamboa, reiteró el llamado a los padres de familia a no bajar la guardia en la vigilancia de los planteles a través de dicho programa que se encuentra operando de manera permanente, sin embargo, con la llegada del próximo periodo vacacional es cuando se pudiera presentar alguna incidencia.

“Tenemos presente el programa de escuela segura para estar atentos y vigilantes a que no suceda ningún vandalismo ni robo dentro de las escuelas y este año a través de este programa constante nos ha ido muy bien y hemos estado con índices de vandalismos nulo”, detalló el secretario de la SEC.

Escuela segura se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, lo que ha favorecido el cuidado del patrimonio de los planteles además de contar con el apoyo de las comunidades escolares y la ciudadanía lo que ha contribuido a resultados positivos.

El próximo periodo vacacional será del 22 de diciembre al 12 enero del próximo año, y en caso de detectar alguna situación fuera de lo común, pueden hacer su llamada anónima al 911 para que los elementos de seguridad correspondientes se acerquen al lugar a realizar lo propio.