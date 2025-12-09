  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 9 de diciembre: Conoce el pronóstico para las principales ciudades

Protección Civil estatal prevé mañanas frías en la zona serrana, ambientes cálidos por la tarde y sin de probabilidad de lluvia

Dic. 09, 2025
Clima en Sonora hoy, 9 de diciembre: Conoce el pronóstico para las principales ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, se prevé una semana de condiciones estables en Sonora. Los cielos permanecerán mayormente despejados y no se espera presencia de lluvias en el territorio estatal.

Durante las madrugadas y noches continuará un ambiente frío a muy frío en la región montañosa, mientras que en las áreas costeras se mantendrá un clima fresco. Por la tarde, el centro, sur y noroeste del estado registrarán temperaturas cálidas, con valores que podrían superar los 30°C en algunos puntos.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • HERMOSILLO: La capital sonorense amaneció con 14°C y una humedad relativa del 45%. Se espera una máxima de 33°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.
  • CIUDAD OBREGÓN: Registró una mínima de 14°C y humedad de 70%. La temperatura podría alcanzar los 33°C. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h y condiciones totalmente despejadas.
  • NOGALES: Inició la jornada con 3°C y humedad del 50%. Para la tarde se pronostica una máxima de 25°C. Habrá vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h, sin probabilidad de precipitación.
  • SAN LUIS RÍO COLORADO: Amaneció con 12°C y 50% de humedad relativa. La temperatura máxima alcanzará los 27°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h. Cielo despejado.
  • NAVOJOA: Reportó una mínima de 14°C y humedad del 75%. La máxima estimada es de 33°C. Vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h acompañarán un cielo completamente despejado.
  • AGUA PRIETA: Presentó la mínima más baja del estado con 1°C y humedad del 55%. La máxima esperada es de 24°C. Se mantendrán vientos de 10 km/h y rachas de 30 km/h, sin lluvias.
  • GUAYMAS: Amaneció con 15°C y 70% de humedad. La máxima será de 29°C, con vientos de 10 km/h y rachas más fuertes, de hasta 40 km/h. No se esperan precipitaciones.
