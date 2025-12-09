Clima en Sonora hoy, 9 de diciembre: Conoce el pronóstico para las principales ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos, se prevé una semana de condiciones estables en Sonora. Los cielos permanecerán mayormente despejados y no se espera presencia de lluvias en el territorio estatal.

Durante las madrugadas y noches continuará un ambiente frío a muy frío en la región montañosa, mientras que en las áreas costeras se mantendrá un clima fresco. Por la tarde, el centro, sur y noroeste del estado registrarán temperaturas cálidas, con valores que podrían superar los 30°C en algunos puntos.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA