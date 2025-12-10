SEC y SEP fortalecerán escuelas de formación magisterial

Para el desarrollo del "Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa", la Secretaría de Educación Pública aportará a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora hasta 16 millones 389 mil 56 pesos, para el desarrollo de proyectos, informó el director general de Educación Superior para el Magisterio, Julio Cesar Leyva Ruíz.

El monto mencionado es el tope de la aportación de la SEP, pero pudiera variar dependiendo de la disponibilidad presupuestaria que tenga la dependencia, además son recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025.

Serán alrededor de nueve escuelas las que se beneficien con este recurso, entre ellas, cinco que atienden el tema educativo en el sur del Estado, que son dos de Cajeme, dos de Navojoa y una de Etchojoa, sumando el monto de 9 millones 787 mil 637 pesos.

Se trata de la Escuela Normal Estatal de Especialización que contará con 958 mil 342 pesos y la Escuela Normal Superior con 962 mil 616 pesos, ambas de Cajeme; la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" de Etchojoa con cinco millones 52 mil 707 pesos; de Navojoa es el Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez Castañeda" que se contempla recibir un millón 924 mil 90 pesos, y la Escuela Normal Superior con 889 mil 882 pesos.

Estos apoyos serán con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y en la gestión de las instituciones de formación docente públicas, que es derivado de esto de donde surge el "Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa".

Para Hermosillo se apoyará la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro" con dos millones 574 mil pesos; la Escuela Normal de Educación Física "Profr. Emilio Miramontes Nájera" con un millón 445 mil 637 pesos; y la Escuela Normal Superior con 942 mil 874 pesos.