  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

SEC y SEP fortalecerán escuelas de formación magisterial

Hay cinco Escuela Normal del sur del Estado contempladas; dos en Cajeme, dos en Navojoa y una en Etchojoa

Dic. 10, 2025
Serán alrededor de nueve escuelas las que se beneficien con este recurso, entre ellas, cinco que atienden el tema educativo en el sur del Estado que suman el monto de 9 millones 787 mil 637 pesos
Serán alrededor de nueve escuelas las que se beneficien con este recurso, entre ellas, cinco que atienden el tema educativo en el sur del Estado que suman el monto de 9 millones 787 mil 637 pesos

Para el desarrollo del "Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa", la Secretaría de Educación Pública aportará a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora hasta 16 millones 389 mil 56 pesos, para el desarrollo de proyectos, informó el director general de Educación Superior para el Magisterio, Julio Cesar Leyva Ruíz.

El monto mencionado es el tope de la aportación de la SEP, pero pudiera variar dependiendo de la disponibilidad presupuestaria que tenga la dependencia, además son recursos públicos federales extraordinarios no regularizables correspondientes al Ejercicio Fiscal 2025.

Serán alrededor de nueve escuelas las que se beneficien con este recurso, entre ellas, cinco que atienden el tema educativo en el sur del Estado, que son dos de Cajeme, dos de Navojoa y una de Etchojoa, sumando el monto de 9 millones 787 mil 637 pesos.

Se trata de la Escuela Normal Estatal de Especialización que contará con 958 mil 342 pesos y la Escuela Normal Superior con 962 mil 616 pesos, ambas de Cajeme; la Escuela Normal Rural "Gral. Plutarco Elías Calles" de Etchojoa con cinco millones 52 mil 707 pesos; de Navojoa es el Centro Regional de Educación Normal "Rafael Ramírez Castañeda" que se contempla recibir un millón 924 mil 90 pesos, y la Escuela Normal Superior con 889 mil 882 pesos.

Estos apoyos serán con la finalidad de contribuir a elevar la calidad en la formación inicial de los docentes, mediante el desarrollo de acciones estratégicas que tengan incidencia en las prácticas académicas y en la gestión de las instituciones de formación docente públicas, que es derivado de esto de donde surge el "Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa".

Para Hermosillo se apoyará la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Sonora "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro" con dos millones 574 mil pesos; la Escuela Normal de Educación Física "Profr. Emilio Miramontes Nájera" con un millón 445 mil 637 pesos; y la Escuela Normal Superior con 942 mil 874 pesos.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Batallón Militar invita a mujeres a enlistarse en el Ejército Mexicano
Sonora

Batallón Militar invita a mujeres a enlistarse en el Ejército Mexicano

Diciembre 10, 2025

Se promueve los beneficios que se obtendrán como becas y servicios de salud para su familia

Palabras sonorenses que quizá no conocías, pero que son muy utilizadas en el Estado
Sonora

Palabras sonorenses que quizá no conocías, pero que son muy utilizadas en el Estado

Diciembre 10, 2025

Este repertorio lingüístico funciona como una ventana hacia las raíces del territorio y su carácter social, donde cada palabra tiene una historia

Clima en Sonora hoy, 10 de diciembre: Siguen los días cálidos en la mayor parte del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy, 10 de diciembre: Siguen los días cálidos en la mayor parte del estado

Diciembre 10, 2025

Protección Civil anticipa cielos despejados, cero probabilidad de lluvia y contrastes térmicos marcados entre la madrugada y la tarde