CTM pide aumento de salario aparte del mínimo

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora acordó en la asamblea realizada a nivel nacional, revisar los salarios otorgados, debido a que se habla del aumento al salario mínimo, pero no del aumento al salario contractual, dijo Javier Villarreal Gámez, dirigente de CTM Sonora.



En días pasados la presidente Claudia Sheimbaum Pardo, anunció que a partir del uno de enero del 2026 el salario mínimo en México reflejará un aumento del 13 por ciento respecto a este año, es decir pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios.



Derivado de este tema, entre los principales acuerdos que se tomaron en la última asamblea estatal plenaria que se realiza cada año donde se evalúa todo lo realizado durante el año a través de mesas de trabajo en todos los temas, y donde también se realiza el plan de trabajo del siguiente año se destacó el tema del incremento salarial.



Destacó que de los temas más importantes y relevantes que se trataron fueron en relación al incremento del salario y en segunda posición de los sindicatos de la CTM Sonora, es un acuerdo tomado por unanimidad, es plantear una remisión de un piso no menor del 10% para las remisiones de contrato colectivo de trabajo.



"Esto quiere decir que este 13 por ciento que aprobó la comisión, eso es para los mínimos, pero los salarios contractuales, obviamente quizá en algunos casos pueda impactar en los niveles más bajos, pero el incremento general del calculador será al menos del 10 por ciento de ahí para arriba", explicó Villarreal Gámez.



El dirigente de CTM Sonora, dijo que este es un acuerdo que se tomó y que por ello están convocando a todos los sindicatos y a las empresas para que en este proceso de negociación que inicia normalmente en diciembre.



"Lo más fuerte será en junio y todavía en febrero y hasta marzo, que son las fechas donde hay más revisión de contratos y esa es la recomendación del 10% después de todo el trabajo que se hizo en las mesas y el acuerdo unánime en el pleno de esta asamblea estatal", puntualizó Javier Villarreal Gámez, dirigente de CTM Sonora.