Incendios incrementan 30% en diciembre, llaman a tomar precauciones

Sonora

Señala Bomberos que existe el riesgo por la instalación de luces navideñas y el uso de la pirotecnia

Dic. 10, 2025
Debido a que diciembre es uno de los meses donde los incendios incrementan, asociado a problemas con las conexiones eléctricas y el uso de la pirotecnia, la Corporación de Bomberos en Navojoa llamó a la población a implementar medidas para evitar que los casos incrementen.

Edmundo Valdez Reyes, titular de Bomberos Navojoa, explicó que en esta temporada del año, los incendios llegan a aumentar un 30 por ciento, por lo que es esencial que se tomen precauciones.

Uno de los temas de riesgo, informó que es la instalación de foquitos navideños y el árbol de navidad que se presenta en los hogares, por lo cual, sugirió el revisar las conexiones eléctricas, además de no sobrecargar los enchufes, así como asegurarse de comprar luces navideñas de calidad y certificados

"Por ejemplo, antes de dormir o salir de casa apaga las luces navideñas, decoraciones, evitando así el que se pueda presentar un incendio mientras por falta de supervisión", agregó.

Pero también, explicó que la pirotecnia también eleva el riesgo de incendios en esta temporada, ya que en ocasiones han llegado a caer sobre maleza seca, iniciándose un incendio y desplazándose hacia casas cercanas.

Dijo que en esta temporada del año, el mejor regalo es la seguridad, por ello invitó a las familias a tomar precauciones y no empañar con algún accidente, una época de alegría y felicidad.

Edgar Coronado
