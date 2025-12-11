Rickettsia cobra vidas en Etchojoa y Benito Juárez

Los municipios de Benito Juárez y Etchojoa son, en el sur de Sonora, las dos ciudades con mayor letalidad por rickettsia, ya que de los tres y cinco casos respectivamente que se han presentado en el año, todos han terminado en defunción.

El Informe Epidemiológico por Rickettsiosis emitido por la Secretaría de Salud revela que, a nivel regional, se han presentado 24 casos en este 2025, pero una tercera parte de ellos corresponde a estos municipios.

Esto representa que la letalidad se encuentra al 100 por ciento, debido a que todos los casos han terminado en defunción.

Por otro lado, los casos de rickettsia se han presentado también en municipios como Navojoa, en el que la letalidad se encuentra en 53.8 por ciento, debido a que, de 13 casos confirmados, siete de ellos han terminado en decesos.

A estos se suma Álamos, Municipio en el que no se han registrado defunciones, ya que sólo se contabiliza un caso no grave. Mientras que en Huatabampo se tienen dos casos presentados, uno de ellos terminó en defunción.

Según los datos presentados por la Secretaría de Salud, son las edades de 35 a 49 años donde se ha contabilizado el mayor registro de defunciones en Sonora, considerándose que la edad promedio de fallecimientos ha sido de 37 años.

No obstante, a pesar de las alarmantes estadísticas, el registro de defunciones aún permanece por debajo de lo presentado en 2024, año en el que el número fue mayor.

En los municipios de la región se han presentado 24 defunciones este año