Sonora

Sonora líder en industria a nivel nacional

El gobernador del Estado informó los avances que presentó el INEGI en este ramo

Dic. 11, 2025
Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer que Sonora se posicionó como líder en el crecimiento industrial de México, con un avance del 10.9 por ciento en agosto de este año, destacando que mientras haya mayor impulso a la economía, se traducirá en más empleo para las familias sonorenses.

Informó que, el dato mencionado surge a los resultados del estudio realizado por paste del de los estudios Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), resaltando que desde la actual administración estatal continúan transformando la economía de Sonora.

"Este impulso no es casualidad, es el resultado del trabajo que estamos haciendo. La manufactura avanzada, columna vertebral del Plan Sonora creció 11.4% y nuestra industria siguió tomando fuerza con un aumento anual del 5.8%", dijo Durazo Montaño.

El mandatario estatal, también subrayó que a estos datos por parte del INEGI, se le suma el resultado del avance de la construcción que actualmente es de un 15.4 por ciento gracias al arranque del "Programa de vivienda del bienestar", que impulsado y promovido por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durazo Montaño, indicó que esto también se le atribuye al tema de la obra pública que mueve la economía de la entidad y genera empleo para las familias sonorenses. "Sonora está creciendo, está innovando y está demostrando que cuando trabajamos con rumbo y visión los resultados llegan".

Por último, el gobernador de Sonora, dijo que se mantendrá informando a la ciudadanía sobre los resultados que se vayan arrojando a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía con buenas noticias para el Estado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

