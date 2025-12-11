Llaman a considerar el no acudir solos a los cajeros

A no acudir solos a los cajeros y bancos a realizar el retiro de efectivo, llamó Seguridad Pública en Navojoa, al considerar que en esta época del año, incrementa el riesgo de robos, extorsión o fraude.

Como antecedente, recordó que a principios del mes se confirmó el que tres adultos mayores fueron víctimas, al haber sido despojados de sus pensiones al momento de acudir a los bancos, siendo engañados por personas aparentemente desconocidas al momento de querer retirar su dinero.

Lázaro Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal, informó que aunque se ha reforzado la operatividad al exterior de los cajeros, es esencial que las personas vayan acompañadas en todo momento, con lo que se refuerce la seguridad.

"Siempre es importante el no andar solos, sobre todo cuando se trata de adultos mayores, en estos casos ha sido más frecuente el que se vuelvan víctimas", precisó.

Reiteró que en el mes decembrino, hay mayor riesgo de delitos, ya que muchas personas reciben aguinaldos o gratificaciones de fin de año, llegándose a convertir en el blanco de la delincuencia, por lo que se reforzará la operatividad.

Para este fin de semana, se contempla mucha movilidad en el primer cuadro de la ciudad por las compras decembrinas, asociado al pago de aguinaldos, por lo que agregó, se reforzará la vigilancia durante todo el día.

Por último, exhortó a la población a considerar los números de emergencia si se es víctima de la inseguridad o se encuentra en riesgo.