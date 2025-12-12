  • 24° C
Clima en Sonora hoy, 12 de diciembre: Conoce las condiciones del tiempo para este fin de semana

La Coordinación de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del tiempo para la entidad para este viernes y los próximos días

Dic. 12, 2025
Condiciones estables se esperan en Sonora este viernes 12 de diciembre.

Basándose en el análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este viernes 12 de diciembre y el fin de semana se mantendrán condiciones estables en Sonora, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

El ambiente continuará frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se prevé un clima fresco por la madrugada y noche. En contraste, las regiones centro, sur y noroeste registrarán temperaturas cálidas, alcanzando valores superiores a los 30°C durante la tarde.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 45%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 70%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

NOGALES

  • Mínima: 3°C
  • Máxima: 25°C
  • Humedad: 50%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 12°C
  • Máxima: 27°C
  • Humedad: 50%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

NAVOJOA

  • Mínima: 14°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 75%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

AGUA PRIETA

  • Mínima: 1°C
  • Máxima: 24°C
  • Humedad: 55%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia

GUAYMAS

  • Mínima: 15°C
  • Máxima: 29°C
  • Humedad: 70%
  • Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
  • Cielo: Despejado, 0% lluvia
