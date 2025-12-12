Clima en Sonora hoy, 12 de diciembre: Conoce las condiciones del tiempo para este fin de semana

Basándose en el análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este viernes 12 de diciembre y el fin de semana se mantendrán condiciones estables en Sonora, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.
El ambiente continuará frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se prevé un clima fresco por la madrugada y noche. En contraste, las regiones centro, sur y noroeste registrarán temperaturas cálidas, alcanzando valores superiores a los 30°C durante la tarde.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
HERMOSILLO
- Mínima: 14°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 45%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 14°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 70%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
NOGALES
- Mínima: 3°C
- Máxima: 25°C
- Humedad: 50%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 12°C
- Máxima: 27°C
- Humedad: 50%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
NAVOJOA
- Mínima: 14°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 75%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
AGUA PRIETA
- Mínima: 1°C
- Máxima: 24°C
- Humedad: 55%
- Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia
GUAYMAS
- Mínima: 15°C
- Máxima: 29°C
- Humedad: 70%
- Viento: 10 km/h, rachas de 40 km/h
- Cielo: Despejado, 0% lluvia