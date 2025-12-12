Clima en Sonora hoy, 12 de diciembre: Conoce las condiciones del tiempo para este fin de semana

Basándose en el análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este viernes 12 de diciembre y el fin de semana se mantendrán condiciones estables en Sonora, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

El ambiente continuará frío a muy frío en zonas montañosas, mientras que en las costas se prevé un clima fresco por la madrugada y noche. En contraste, las regiones centro, sur y noroeste registrarán temperaturas cálidas, alcanzando valores superiores a los 30°C durante la tarde.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Mínima: 14°C

Máxima: 33°C

Humedad: 45%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

CIUDAD OBREGÓN

Mínima: 14°C

Máxima: 33°C

Humedad: 70%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

NOGALES

Mínima: 3°C

Máxima: 25°C

Humedad: 50%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

SAN LUIS RÍO COLORADO

Mínima: 12°C

Máxima: 27°C

Humedad: 50%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

NAVOJOA

Mínima: 14°C

Máxima: 33°C

Humedad: 75%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

AGUA PRIETA

Mínima: 1°C

Máxima: 24°C

Humedad: 55%

Viento: 10 km/h, rachas de 30 km/h

Cielo: Despejado, 0% lluvia

GUAYMAS