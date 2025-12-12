  • 24° C
Sonora

Cajeme entre los 3 municipios con policías mejor pagados; prevén cerrar el año con hasta 750 agentes

El alcalde Javier Lamarque Cano informó que también habrá más patrullas y equipo para reforzar la seguridad municipal

Dic. 12, 2025
Carlos Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme.
Carlos Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme.

El Ayuntamiento de Cajeme se posicionó como el tercer municipio con la Policía mejor pagada, y se espera cerrar el año con un aproximado de 750 elementos, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Recordó que, antes de su llegada a la administración municipal en 2021, la corporación policiaca de Cajeme se encontraba entre las tres peores pagadas del estado. Sin embargo, destacó que esta situación se revirtió gracias a la inversión constante en equipo y a la gestión de recursos destinados a mejorar las condiciones de la corporación.

"La seguridad depende de muchos millones de pesos. Si consideramos únicamente la inversión en patrullas y adquisiciones, hablamos de alrededor de 40 millones de pesos, pero si tomamos en cuenta sueldos y mantenimiento, la cifra asciende a cientos de millones", explicó Lamarque Cano.

Actualmente, señaló, el municipio cuenta con aproximadamente 20 patrullas más, y se tiene previsto incrementar tanto el número de unidades como el de agentes el próximo año.

"Estamos contratando más agentes de seguridad. Tenemos una lista de 50 ahorita, tenemos alrededor de 650 policías. Queremos cerrar el año con 700 a 750 policías, y vamos a seguir aumentando", subrayó.

Lamarque Cano puntualizó que el incremento de agentes, las nuevas patrullas y el equipamiento dependen también de las necesidades de los policías. Recordó que, al inicio de su administración, solo 45 de las 150 patrullas estaban en buen estado; hoy, el municipio cuenta con alrededor de 100 unidades operativas, y la meta es alcanzar las 150 durante el próximo año.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

