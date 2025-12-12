Inicia operativo navideño en el Estado

Por cuarto año consecutivo se realizó el "Operativo Navideño" encabezado por el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, que tiene por objetivo atender a quienes más lo necesitan para esta temporada navideña que es cuando bajan las temperaturas, y que contó con una inversión aproximada de 40 millones de pesos.

La intensión del programa que suma a la mayoría de las dependencias del gobierno del Estado, quienes hacen sus donativos, es dotar de artículos indispensables a quienes lo necesiten como familias vulnerables, migrantes y personas en situación de calle entre otros.

Entre los productos que serán entregados principalmente en las localidades de la frontera norte como Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado, que es donde baja más la temperatura, se puede destacar que hay cobijas, despensas, ropa de invierno, colchonetas y juguetes, además de dulces y piñatas para los niños.

El gobernador del Estado, destacó que, aunque falta mucho por hacer, este es un programa que ayuda a mejorar la situación de las personas. "Es muy importante señalar aquí que es un programa sin sello político, este programa no es para las y los morenistas, es para las y los sonorenses más necesitados, a ellos queremos llegar precisamente con este programa".

Además, resaltó que considera que el Operativo navideño, es de las pocas iniciativas que consiguen una colaboración tan comprometida entre los integrantes de su equipo, y solicitó que esta solidaridad, coordinación y disposición que muestran para construir exitosamente este programa, se generalice en todas las iniciativas.

"Cualquier iniciativa del gobierno del Estado que reclame la contribución de cualquier institución encuentre siempre dispuesto a su titular a colaborar y a contribuir, y a poner ejemplo siempre de servicio, porque yo digo que, en esta responsabilidad, si no servimos para servir, no servimos para cumplir con la responsabilidad que tenemos encomendada", puntualizó el mandatario estatal.